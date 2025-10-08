Duitse regeringspartij tegen Deens voorstel voor invoering van chatcontrole

De Duitse regeringspartij CDU/CSU is tegen het voorstel van EU-voorzitter Denemarken voor het invoeren van chatcontrole, waarbij chatberichten van burgers worden gecontroleerd. Volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken beraadt de Duitse regering zich nog over het plan en is er nog geen positie ingenomen, maar tegenstanders van chatcontrole stellen dat de Duitse regering nu niet voor het plan zal stemmen.

"Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen moet nu het falen van haar dystopische chatcontroleplan erkennen. De Commissie moet dit niet te repareren wetsvoorstel voorgoed intrekken, aangezien het al jaren geen meerderheid in de Raad weet te vinden", zegt Patrick Breyer van de Duitse Piratenpartij. Zolang er nog geen overeenstemming is zal Duitsland niet voor stemmen, aldus Breyer. Hij denkt dan ook dat chatcontrole er niet zal komen.

Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken laat tegenover Netzpolitik.org weten dat de Duitse regering nog geen positie heeft ingenomen en de gesprekken intern nog gaande zijn. Breyer viert in een persbericht al de overwinning. "Maar de dreiging is nog niet voorbij. Voorstanders van chatcontrole zullen alle mogelijke trucs gebruiken en niet zo eenvoudig opgeven. We zullen blijven strijden totdat dit voorstel voorgoed is verslagen, en de privacy van onze digitale levens voor iedereen veilig is."

Binnen de EU-lidstaten is nog altijd geen positie over het voorstel van de Europese Commissie ingenomen. Omdat er onvoldoende voorstemmers waren heeft geen van de vorige EU-voorzitters hun voorstel over chatcontrole in stemming gebracht. Sinds 1 juli is Denemarken de EU-voorzitter en het land kwam meteen met een nieuw voorstel dat onder andere verplichte detectie bevat. Bovendien kan ook met betrekking tot nieuw materiaal op grond van dit voorstel een verplicht detectiebevel aan chatdiensten worden gegeven.

Om het voorstel aangenomen te krijgen is een 'gekwalificeerde meerderheid' vereist. Een gekwalificeerde meerderheid is bereikt als vijftien lidstaten vóór stemmen én het voorstel wordt gesteund door lidstaten die samen tenminste 65 procent van de totale EU-bevolking vertegenwoordigen. Denemarken is van plan om op 14 oktober over het voorstel te stemmen. Vorige EU-voorzitters besloten een dergelijke stemming altijd in te trekken wanneer bleek dat er niet genoeg voorstanders waren.