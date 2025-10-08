WordPress-sites aangevallen via kritiek lek in Service Finder Bookings plug-in

WordPress-sites worden actief aangevallen via een kritieke kwetsbaarheid in de Service Finder Bookings plug-in. Via het beveiligingslek (CVE-2025-5947) kan een ongeauthenticeerde aanvaller admin-toegang tot kwetsbare websites krijgen. De Service Finder Bookings plug-in is onderdeel van het Service Finder Theme. Een betaald WordPress theme die websites verandert in vacaturesites of websites waarop mensen naar allerlei aanbieders van een bepaalde dienst kunnen zoeken en inhuren, zoals loodgieters, schoonmakers en elektriciëns. Ruim zesduizend websites maken van het theme gebruik.
De plug-in beschikt over een functie voor "account switching". Deze functie is echter onveilig geïmplementeerd, waardoor een ongeauthenticeerde gebruiker naar elk opgegeven account kan switchen. Op 17 juli werd de kwetsbaarheid in versie 6.1 verholpen. Sinds 1 augustus maken aanvallers misbruik van de kwetsbaarheid, aldus Wordfence. De impact van het lek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.
Vorige maand waarschuwde securitybedrijf Patchstack voor een andere kritieke kwetsbaarheid in de Service Finder Bookings plug-in, aangeduid als CVE-2025-23970. Via dit beveiligingslek kan een aanvaller als elke willekeurige gebruiker inloggen, waaronder de administrator. Ook dit beveiligingslek heeft een impactscore van 9.8. Volgens Patchstack is er voor deze kwetsbaarheid, aanwezig in versie 6.1 en ouder, nog geen beveiligingsupdate beschikbaar. Websites die van de plug-in gebruikmaken worden opgeroepen die te verwijderen.
