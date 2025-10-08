Thunderbird ontvangt voor het eerst meer dan 10 miljoen dollar aan donaties

E-mailclient Thunderbird heeft voor het eerst meer dan 10 miljoen dollar aan donaties ontvangen. 412.000 euro werd door Nederlanders gedoneerd. Ook het aantal donateurs kende vorig jaar een flinke stijging, zo laten de ontwikkelaars in het jaarverslag over 2024 weten. Thunderbird telt meer dan twintig miljoen gebruikers. De e-mailclient is volledig afhankelijk van donaties.

Vorig jaar besloten 335.000 mensen te doneren, met een totaal bedrag van 10,3 miljoen dollar. Een negentien procent toename ten opzichte van 2023. De gemiddelde donatie bedroeg een kleine 19 dollar. 94 procent van alle donaties was 35 dollar of minder. Slechts 17 donaties waren duizend dollar of meer. Volgens het ontwikkelteam laat dit zien dat Thunderbird niet in leven wordt gehouden door een paar rijke weldoeners of zakelijke sponsoren, maar dat een grote wereldwijde gemeenschap de e-mailclient steunt.

Een derde van het gedoneerde bedrag was afkomstig van Duitse Thunderbird-gebruikers. De Verenigde Staten en Frankrijk volgen met respectievelijk 18 en 7 procent van de omzet. Nederlandse Thunderbird-gebruikers waren goed voor 4 procent, wat neerkomt op een bedrag van 412.000 euro. Het grootste deel van de ontvangen donaties geeft Thunderbird uit aan personeel. De e-mailclient telt 43 fulltime-medewerkers. De eerste versie van Thunderbird verscheen in 2003 op de desktop. Vorig jaar werd er ook een versie voor Android gelanceerd en op dit moment werkt het ontwikkelteam aan een iOS-versie.