Duitsland niet akkoord met Deens voorstel voor invoering chatcontrole

Duitsland gaat niet akkoord met het voorstel van EU-voorzitter Denemarken voor de invoering van chatcontrole, waarbij chatberichten van burgers worden gecontroleerd. "Het massaal scannen van privéberichten hoort taboe te zijn in een rechtstaat", aldus de Duitse minister van Justitie Stefanie Hubig op X en de website van het ministerie. Hubig voegt toe dat Duitsland niet op Europees niveau met dit soort voorstellen akkoord gaat.

Volgens de Justitieminister is het belangrijk om kindermisbruikmateriaal op Europees niveau aan te pakken, maar rechtvaardigen zelfs de meest verschrikkelijke misdrijven niet het opgeven van fundamentele burgerrechten. De Duitse regeringspartij CDU/CSU had gisterenavond al laten weten dat het tegen chatcontrole is. Denemarken wil dat de EU-lidstaten volgende week dinsdag over het voorstel stemmen.

Om het voorstel aangenomen te krijgen is een 'gekwalificeerde meerderheid' vereist. Een gekwalificeerde meerderheid is bereikt als vijftien lidstaten vóór stemmen én het voorstel wordt gesteund door lidstaten die samen tenminste 65 procent van de totale EU-bevolking vertegenwoordigen. Wanneer de EU-landen voor zouden stemmen kunnen onderhandelingen met de Europese Commissie en het Europees Parlement plaatsvinden.

Het Laatste Nieuws meldt dat vanavond om 18.00 uur ambassadeurs van de EU-lidstaten het onderwerp op een voorbereidende vergadering bespreken. Als er een voldoende grote meerderheid is zal Denemarken het wetsvoorstel op de agenda houden. Vorige EU-voorzitters die hun voorstellen voor chatcontrole in stemming wilden brengen besloten het onderwerp elke keer van de agenda te halen omdat er niet voldoende voorstemmers waren.