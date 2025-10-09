Discord vermoedt dat het id-bewijzen van 70.000 gebruikers heeft gelekt

Het populaire communicatieplatform Discord vermoedt dat het de identiteitsbewijzen van 70.000 gebruikers heeft gelekt die voor identiteitsverificatie waren verstrekt. Aanvallers wisten toegang te krijgen tot een externe service die het bedrijf voor de klantenservice gebruikt. Volgens VX-Underground zou het om een Zendesk-omgeving gaan. De aanvallers claimen 1,5 terabyte aan leeftijdsverificatie-gerelateerde foto's te hebben buitgemaakt. In totaal zou het om meer dan 2,1 miljoen afbeeldingen gaan.

Afgelopen weekend maakte Discord het datalek bekend, waarbij het stelde dat de id-bewijzen van een "klein aantal" gebruikers waren gestolen, maar een exact aantal werd niet genoemd. Naast foto's van identiteitsbewijzen zijn ook namen, gebruikersnamen, e-mailadressen en andere contactgegevens buitgemaakt als die aan de klantenservice zijn verstrekt. Tevens gaat het om de laatste vier cijfers van de creditcard, ip-adressen en berichten aan supportmedewerkers. De aanvallers stellen de gegevens van 5,5 miljoen unieke gebruikers in handen te hebben, maar dit is niet door Discord bevestigd.

In verschillende landen waar online leeftijdsverificatie door de autoriteiten is verplicht, is Discord een experiment gestart waarbij het gebruikmaakt van een gezichtsscan om de leeftijd te schatten. Gebruikers die het niet met deze schatting eens zijn, en daardoor bepaalde content niet kunnen bekijken, kunnen hier bezwaar tegen maken. Als onderdeel van het bezwaar stuurden deze gebruikers kopieën van hun paspoort en rijbewijs naar de klantenservice, waar ze nu zijn gestolen. Discord denkt dat het om de id-bewijzen van 70.000 mensen gaat.

Discord laat verder weten dat het bezig is om slachtoffers van het datalek te informeren. Daarnaast geeft het bedrijf aan dat het niet van plan is om het losgeld te betalen dat de aanvallers eisen. Hoe de aanvallers toegang tot de gegevens konden krijgen is niet bekendgemaakt. Ook is het totaal aantal slachtoffers onbekend.