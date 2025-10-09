Nieuws
image

Britse premier kijkt naar India voor uitrol van verplicht digitaal identiteitsbewijs

donderdag 9 oktober 2025, 14:30 door Redactie, 4 reacties

De Britse premier Keir Starmer heeft tijdens een bezoek aan India gesproken met de grondlegger van de Indiase digitale identiteit Aadhaar. Starmer wil een digitaal id-bewijs uitrollen dat alle werkenden in het Verenigd Koninkrijk verplicht moeten hebben. De Britse premier ziet ook toepassingen voor het digitale identiteitsbewijs bij het toelatingsproces dat scholen en universiteiten hanteren, hypotheekaanvragen en aanvragen voor rijbewijzen.

In het Verenigd Koninkrijk is veel verzet tegen het plan. Een parlementaire petitie tegen de invoering is meer dan 2,8 miljoen keer ondertekend. Ook in peilingen is de Britse bevolking zeer negatief over het voorstel. In India werd vijftien jaar geleden Aadhaar gelanceerd, het grootste biometrische identiteitssysteem in de wereld. Het systeem gebruikt vingerafdrukken en irisscans om een uniek twaalfcijferig identiteitsnummer te genereren. Nagenoeg alle Indiërs hebben een Aadhaar-id.

The Guardian meldt dat de Britse overheid het systeem zelf wil ontwikkelen en er geen plannen zijn om het Indiase bedrijf betrokken bij Aadhaar in te schakelen. Daarnaast zal het Britse systeem geen gebruikmaken van biometrische gegevens. "Er valt iets te zeggen over de voordelen voor een vrijwillig identiteitsbewijs in andere gebieden, en dat moeten we onder de aandacht brengen. Ik denk dat het belangrijk is om hier een discussie over te hebben. Aan de ene kant is het verplicht voor werk, maar ik denk dat het eigenlijk een goed paspoort zou zijn", aldus Starmer.

Reacties (4)
Reageer met quote
Vandaag, 14:37 door Anoniem
Wellicht komt het dat het britse volk wat geinformeerder is dan het volk uit india?
Wat mij betreft komt het nergens anders meer voor. Wat een ellende is dit alles.
Reageer met quote
Vandaag, 15:02 door Anoniem
De ironie. Omgekeerd neokolonialisme: VK huurt Indiërs in om de Britse werkende klasse hun vrijheid te ontnemen. /s
Reageer met quote
Vandaag, 15:22 door Anoniem
Starmer is politiek zelfmoord aan het plegen. Niemand wil dit en zijn argument dat het illegaal werkenden tegen zou gaan, gelooft niemand. Je moet immers nu ook al een verzekeringsbewijs laten zien aan je werkgever in de UK. Als iemand illegalen in dienst heeft, dan veranderd er voor hen dus niets...

Het is allemaal façade om de boel om te bouwen naar een totalitaire staat. Net zoals ze hier in de EU proberen met chatcontrol.
Reageer met quote
Vandaag, 15:34 door Anoniem
Europa gaat hier ook naartoe. Kijk naar de coronacrisis en hoe we liepen te hannessen met QR codes. Het is een kwestie van tijd dat er een nieuwe crisis zich aandient welke de roep om een digitaal ID bewijs, gekoppeld aan rechten verder aanjaagt. Maar nu is er ook al genoeg reden voor. Bijvoorbeeld het recht om auto te rijden. Dat doen we nu met een los pasje, maar het is veel praktischer om dat aan het digitale ID bewijs te koppelen. Het recht om boeken te lenen, nu via een pasje, straks via digitale ID. Nu ook steeds meer online activiteiten legitimatie vereisen is de roep om een digitaal ID bewijs best wel groot. Rechten zijn nu vaak ook al persoonsgebonden. We betalen ervoor, krijgen een pasje of login code, dus daarmee krijg je recht op dingen.

Kwestie van tijd.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search