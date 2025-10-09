Britse premier kijkt naar India voor uitrol van verplicht digitaal identiteitsbewijs

De Britse premier Keir Starmer heeft tijdens een bezoek aan India gesproken met de grondlegger van de Indiase digitale identiteit Aadhaar. Starmer wil een digitaal id-bewijs uitrollen dat alle werkenden in het Verenigd Koninkrijk verplicht moeten hebben. De Britse premier ziet ook toepassingen voor het digitale identiteitsbewijs bij het toelatingsproces dat scholen en universiteiten hanteren, hypotheekaanvragen en aanvragen voor rijbewijzen.

In het Verenigd Koninkrijk is veel verzet tegen het plan. Een parlementaire petitie tegen de invoering is meer dan 2,8 miljoen keer ondertekend. Ook in peilingen is de Britse bevolking zeer negatief over het voorstel. In India werd vijftien jaar geleden Aadhaar gelanceerd, het grootste biometrische identiteitssysteem in de wereld. Het systeem gebruikt vingerafdrukken en irisscans om een uniek twaalfcijferig identiteitsnummer te genereren. Nagenoeg alle Indiërs hebben een Aadhaar-id.

The Guardian meldt dat de Britse overheid het systeem zelf wil ontwikkelen en er geen plannen zijn om het Indiase bedrijf betrokken bij Aadhaar in te schakelen. Daarnaast zal het Britse systeem geen gebruikmaken van biometrische gegevens. "Er valt iets te zeggen over de voordelen voor een vrijwillig identiteitsbewijs in andere gebieden, en dat moeten we onder de aandacht brengen. Ik denk dat het belangrijk is om hier een discussie over te hebben. Aan de ene kant is het verplicht voor werk, maar ik denk dat het eigenlijk een goed paspoort zou zijn", aldus Starmer.