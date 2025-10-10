Apple verdubbelt beloning voor zeroclick-aanval op iPhones naar 2 miljoen dollar

Apple heeft de beloning die het onderzoekers toekent voor een zeroclick-aanval op iPhones verdubbeld naar 2 miljoen dollar. Wanneer onderzoekers er ook in slagen om de Lockdown Mode van iPhones te omzeilen en de kwetsbaarheden in de betaversie van iOS worden gevonden, kan de beloning oplopen tot meer dan 5 miljoen dollar. Bij een zeroclick-aanval is er geen enkele interactie van een gebruiker vereist om een systeem te compromitteren.

De afgelopen jaren hebben spywareleveranciers verschillende van dit soort kwetsbaarheden in iOS gevonden en gebruikt om iPhones met spyware te infecteren. Beloningen voor draadloze aanvallen, waarbij de aanvaller gebruikmaakt van bijvoorbeeld nfc of wifi en in de buurt van een iPhone moet zijn, zijn verviervoudigd. Een succesvolle "wireless proximity attack" levert nu 1 miljoen dollar op. Apple stelt dat het nog nooit een dergelijke aanval in het wild heeft waargenomen. Ook de beloning voor aanvallen waarbij iPhones door middel van één klik van een gebruiker worden gecompromitteerd zijn verviervoudigd, en bedragen nu ook 1 miljoen dollar.

Volgens Apple zijn de enige "system-level" aanvallen tegen iPhones in het wild afkomstig van spywareleveranciers en statelijke actoren. Dergelijke aanvallen zouden miljoenen dollars kosten om te ontwikkelen en worden vaak tegen een beperkt aantal mensen ingezet, aldus het techbedrijf. "Hoewel Lockdown Mode en Memory Integrity Enforcement dit soort aanvallen veel kostbaarder en lastiger maken om te ontwikkelen, beseffen we dat de meest geavanceerde aanvallers hun technieken blijven ontwikkelen."

Apple lanceerde in 2020 een beloningsprogramma voor beveiligingsonderzoekers. Volgens het techbedrijf heeft het sindsdien meer dan 35 miljoen dollar aan meer dan achthonderd onderzoekers uitgekeerd, waarbij meerdere personen beloningen van 500.000 dollar verdienden.