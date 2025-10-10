Botnet gebruikt "exploit shotgun" voor aanvallen op routers en videorecorders

Onderzoekers waarschuwen voor een botnet dat meer dan vijftig kwetsbaarheden gebruikt voor het aanvallen van routers, digitale videorecorders, ip-camera's en NAS-systemen van meer dan dertig verschillende leveranciers. Antivirusbedrijf Trend Micro omschrijft deze aanpak als een "exploit shotgun", waarbij net als het schieten met een schot hagel wordt gekeken of één van de gebruikte exploits werkt.
Het botnet wordt RondoDox genoemd en werd eerder dit jaar al ontdekt. In eerste instantie maakte het botnet gebruik van een klein aantal exploits, bedoeld voor oudere, bekende kwetsbaarheden. Het aantal exploits is inmiddels flink uitgebreid, zo stellen onderzoekers van Trend Micro. Zo zijn 56 verschillende kwetsbaarheden geïdentificeerd waar het botnet misbruik van maakt. Voor 18 van deze beveiligingslekken is geen CVE-nummer beschikbaar.
Het RondoDox-botnet heeft het onder andere voorzien op apparaten van D-Link, TVT, Linksys, Netgear, Edimax, QNAP, TP-Link, ZyXEL, Cisco en Belkin. Besmette apparaten kunnen door het botnet worden ingezet voor ddos-aanvallen. De onderzoekers adviseren gebruikers en organisaties om hun apparatuur tijdig te patchen en netwerksegmentatie toe te passen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.