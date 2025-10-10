Hilton mocht werkneemster ontslaan voor doorsturen klantgegevens naar privémail

Hotelketen Hilton mocht een werkneemster op staande voet ontslaan voor het doorsturen van gevoelige klantgegevens naar haar privémail, zo heeft de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland geoordeeld. De vrouw stuurde vanaf haar werkmail een 23-pagina's tellend Word-bestand met gegevens van 71 Hilton-gasten naar haar eigen privé-mailadres. Het document bevatte bedrijfsnaam, marktsector, naam, functietitel, telefoonnummer, e-mailadres, postadres en website van de gasten.

Het document werd op 7 april dit jaar door de vrouw naar haar privémail gestuurd. Hilton ontdekte dit bij toeval op 1 mei, waarna een gesprek met de vrouw volgde. Na het gesprek liet de werkneemster weten dat ze de gegevens naar zichzelf had doorgestuurd om met de gasten op LinkedIn te connecten. De volgende dag werd de vrouw op staande voet ontslagen, die naar de rechter stapte om het ontslag te laten vernietigen.

Volgens de rechter heeft de vrouw de gedragscode van Hilton overtreden. "Het betoog van [verzoeker] dat geen sprake is van een overtreding, omdat het slechts openbaar beschikbare informatie betreft, overtuigt niet. In het portfolio staan concurrentie- en privacygevoelige (persoons-)gegevens van gasten van Hilton, die wel degelijk een vertrouwelijk karakter hebben en waarover [verzoeker] alleen kon beschikken omdat zij bij Hilton werkt", laat de rechter aanvullend weten.

De kantonrechter verwerpt ook het standpunt van de vrouw dat er geen sprake is van een overtreding, omdat het portfolio is opgesteld en verstuurd in het kader van haar werkzaamheden. "Allereerst staat dat haaks op de ook door [verzoeker] ingenomen stelling dat zij dat ‘voor eigen gebruik’ heeft gedaan. Daarbij komt dat [verzoeker] niet heeft kunnen uitleggen waarom zij dit in het kader van haar werkzaamheden moest doen", laat de rechter daarover weten.

Volgens de rechter heeft Hilton voldoende onderbouwd dat zij belang heeft bij de naleving en handhaving van haar regels voor een zorgvuldige omgang met vertrouwelijke gegevens. Het portfolio bevat niet alleen concurrentiegevoelige informatie, maar ook persoonsgegevens van gasten die op grond van privacywetgeving beschermd moeten worden, voor welke bescherming Hilton verantwoordelijk is.

Daarnaast vindt de rechter het niet geloofwaardig dat de vrouw zich ‘van geen kwaad bewust was’. "Nog daargelaten dat het beleid duidelijk en bekend was, geldt dat Hilton (onbetwist) heeft gesteld dat [verzoeker] in het gesprek op 6 mei in eerste instantie heeft ontkend dat het portfolio bestond en dat zij dat naar haar privé-adres had doorgestuurd. Pas nadat het bewijs daarvan op tafel kwam, heeft zij dit toegegeven." De rechter oordeelt dan ook dat Hilton de vrouw op staande voet mocht ontslaan. Als verliezende partij moet zij de proceskosten van de hotelketen betalen, die op 814 euro uitkomen.