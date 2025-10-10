Telegram-opichter bezorgd over privacy en vrijheid: dystopische wereld nadert snel

Telegram-oprichter Pavel Durov maakt zich grote zorgen over privacy en vrijheid en waarschuwt dat een dystopische wereld snel nadert. De boodschap van Durov, die vandaag jarig is, werd binnen Telegram aan gebruikers getoond. Ook deelde hij het bericht via X. Volgens Durov is er steeds minder tijd om het vrije internet te redden. "Wat ooit de belofte was van het vrij uitwisselen van informatie, wordt in een ultieme tool voor controle veranderd."
De Telegram-oprichter wijst naar allerlei ontwikkelingen, zoals plannen voor een digitaal identiteitsbewijs, verplichte online leeftijdsverificatie en chatcontrole. Ook staat het vrije woord steeds meer onder druk en vervolgen Westerse landen mensen die kritiek op de overheid hebben, gaat Durov verder. "Een donkere, dystopische wereld nadert snel terwijl we aan het slapen zijn. Onze generatie kan de laatste in de geschiedenis zijn die vrijheden had, en toestond dat die werden afgenomen."
Volgens Durov staan privacy, tradities, soevereiniteit, de vrije markt en de vrijheid van meningsuiting allemaal onder druk. Afsluitend stelt de Telegram-oprichter dat hij geen reden ziet om zijn verjaardag vandaag te vieren.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.