Telegram-oprichter bezorgd over privacy en vrijheid: dystopische wereld nadert snel

Telegram-oprichter Pavel Durov maakt zich grote zorgen over privacy en vrijheid en waarschuwt dat een dystopische wereld snel nadert. De boodschap van Durov, die vandaag jarig is, werd binnen Telegram aan gebruikers getoond. Ook deelde hij het bericht via X. Volgens Durov is er steeds minder tijd om het vrije internet te redden. "Wat ooit de belofte was van het vrij uitwisselen van informatie, wordt in een ultieme tool voor controle veranderd."

De Telegram-oprichter wijst naar allerlei ontwikkelingen, zoals plannen voor een digitaal identiteitsbewijs, verplichte online leeftijdsverificatie en chatcontrole. Ook staat het vrije woord steeds meer onder druk en vervolgen Westerse landen mensen die kritiek op de overheid hebben, gaat Durov verder. "Een donkere, dystopische wereld nadert snel terwijl we aan het slapen zijn. Onze generatie kan de laatste in de geschiedenis zijn die vrijheden had, en toestond dat die werden afgenomen."

Volgens Durov staan privacy, tradities, soevereiniteit, de vrije markt en de vrijheid van meningsuiting allemaal onder druk. Afsluitend stelt de Telegram-oprichter dat hij geen reden ziet om zijn verjaardag vandaag te vieren.