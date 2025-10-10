Nieuws
image

Telegram-oprichter bezorgd over privacy en vrijheid: dystopische wereld nadert snel

vrijdag 10 oktober 2025, 16:59 door Redactie, 3 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 20:46

Telegram-oprichter Pavel Durov maakt zich grote zorgen over privacy en vrijheid en waarschuwt dat een dystopische wereld snel nadert. De boodschap van Durov, die vandaag jarig is, werd binnen Telegram aan gebruikers getoond. Ook deelde hij het bericht via X. Volgens Durov is er steeds minder tijd om het vrije internet te redden. "Wat ooit de belofte was van het vrij uitwisselen van informatie, wordt in een ultieme tool voor controle veranderd."

De Telegram-oprichter wijst naar allerlei ontwikkelingen, zoals plannen voor een digitaal identiteitsbewijs, verplichte online leeftijdsverificatie en chatcontrole. Ook staat het vrije woord steeds meer onder druk en vervolgen Westerse landen mensen die kritiek op de overheid hebben, gaat Durov verder. "Een donkere, dystopische wereld nadert snel terwijl we aan het slapen zijn. Onze generatie kan de laatste in de geschiedenis zijn die vrijheden had, en toestond dat die werden afgenomen."

Volgens Durov staan privacy, tradities, soevereiniteit, de vrije markt en de vrijheid van meningsuiting allemaal onder druk. Afsluitend stelt de Telegram-oprichter dat hij geen reden ziet om zijn verjaardag vandaag te vieren.

Reacties (3)
Reageer met quote
Vandaag, 17:34 door Anoniem
En zo is het!
Reageer met quote
Vandaag, 18:22 door Anoniem
In zijn dystopische toekomstroman 1984, die Orwell in 1949 schreef, schetste hij een somber beeld van hoe de mensheid er 35 jaar later uit zou zien: een totalitaire maatschappij onder de controle van Big Brother. Volgens Cannataci is het nu erger dan Orwell kon voorspellen. "Als je alleen naar cameratoezicht kijkt, kon Winston (Winston Smith in 1984) nog naar het platteland gaan en zonder toezicht onder een boom zitten. Tegenwoordig zijn er veel delen van het Engelse platteland waar er meer camera's zijn dan George Orwell zich ooit kon voorstellen."

https://www.security.nl/posting/440963/VN-rapporeur%3A+wereld+nu+erger+dan+1984+voorspelde
Reageer met quote
Vandaag, 20:22 door Anoniem
Hoezo 'nadert'?
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search