Digital Trust Center gaat vanaf 1 januari volledig op in NCSC

Het Digital Trust Center (DTC) gaat vanaf 1 januari volgend jaar op in het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Er is dan vanuit de overheid nog maar één organisatie die zich met cybersecurityadvies op bedrijven en organisaties in Nederland richt. "Cyberdreigingen zijn aan de orde van de dag. De aanvallen nemen toe en worden diverser en complexer. Om die dreiging het hoofd te bieden en Nederland digitaal weerbaar te maken, is samenwerking nodig. Daarom bundelen het NCSC en het DTC vanaf 1 januari hun krachten", zo laat het DTC vandaag weten.

Het NCSC heeft als primaire doelgroepen het informeren en bijstaan van vitale organisaties, zoals banken, energie- en telecomaanbieders, en de Rijksoverheid zelf. Het DTC is er voor het bedrijfsleven. De samenvoeging van het NCSC en DTC tot "één overheidsloket voor cybersecurityadvies" werd twee jaar geleden al aangekondigd. De nieuwe organisatie, die onder de naam NCSC doorgaat, krijgt vier hoofdtaken. Het zal optreden als Nationaal Computer Security Incident Response Team, uitvoerend coördinator cybersecuritystelsel, kennis- en adviescentrum en Sectoraal Computer Security Incident Response Team.

"Door de krachten te bundelen, worden kennis en expertise bij één centrale organisatie binnen de Rijksoverheid ondergebracht. Op deze wijze kan de schaarse cybersecuritycapaciteit efficiënter en effectiever worden ingezet binnen een nieuwe organisatie die fungeert als nationaal expertisecentrum, informatieknooppunt én nationaal Computer Security Incident Response Team (CSIRT)", zo liet het kabinet in 2022 al weten.