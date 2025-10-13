Google Chrome laat notificaties van weinig bezochte websites niet meer zien

Google lanceert binnenkort een nieuwe feature in Chrome die ervoor zorgt dat notificaties van weinig bezochte websites niet meer worden weergegeven. Gebruikers kunnen websites toestemming geven voor het tonen van notificaties. Volgens Google is een beperkt aantal websites verantwoordelijk voor het grootste deel van de notificaties. Daarnaast blijkt dat gebruikers nagenoeg alle notificaties negeren. Op minder dan één procent van de notificaties wordt door gebruikers gereageerd.

Om de "notification overload" binnen Chrome te verminderen heeft Google besloten om de permissie in te trekken van websites om notificaties te tonen, als gebruikers deze websites recentelijk niet hebben bezocht én die voor veel notificaties zorgen. Chrome laat weten wanneer de permissie van de betreffende website is ingetrokken. Gebruikers kunnen notificaties van websites zelf weer inschakelen. Daarnaast is het ook mogelijk om de "auto-revocation feature", die voor het automatisch intrekken van de permissies verantwoordelijk is, uit te schakelen.

Google stelt dat het de feature al heeft getest, en dat die voor een aanzienlijke vermindering van het aantal notificaties zorgt. Het techbedrijf laat aanvullend weten dat het experiment laat zien dat websites die minder notificaties versturen meer clicks krijgen. De feature komt beschikbaar in de desktop- en Android-versie van Chrome.