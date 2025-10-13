Criminelen publiceren miljoenen gestolen records van Salesforce-klanten

Criminelen hebben miljoen gestolen records van Salesforce-klanten gepubliceerd. Naast gegevens van 7,3 miljoen passagiers van Vietnam Airlines gaat het ook om de persoonlijke informatie van 5,7 miljoen passagiers van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas, zo laat The Guardian weten. Verder zeggen de criminelen dat ook gegevens van Albertsons, GAP, Fujifilm en Engie Resources zijn gepubliceerd.

"Qantas is één van de bedrijven wereldwijd waarvan cybercriminelen data hebben gepubliceerd, na een cyberincident begin juli waarbij klantgegevens via een third-party platform werden gestolen", laat Qantas in een verklaring weten. De luchtvaartmaatschappij zegt precies te onderzoeken welke gegevens nu openbaar zijn gemaakt. Na ontdekking van het datalek meldde Qantas al dat van vier miljoen passagiers het om naam, e-mailadres en Qantas Frequent Flyer informatie gaat. Van de resterende 1,7 miljoen passagiers gaat het naast de net genoemde gegevens ook om adresgegevens, geboortedatum en telefoonnummer. Van tienduizend passagiers is ook de maaltijdvoorkeur in handen van de aanvallers gekomen.

Salesforce is een veelgebruikte leverancier van Customer Relationship Management (CRM) software. Via CRM-systemen houden bedrijven allerlei informatie over klanten en potentiële klanten bij. De afgelopen maanden maakten meerdere bedrijven melding dat hun Salesforce-omgeving was gecompromitteerd door aanvallers die gebruikmaakten van social engineering of gestolen tokens, buitgemaakt bij softwarebedrijf Salesloft, dat een chatbot voor Salesforce biedt.