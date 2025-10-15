Kan mijn werkgever mij aansprakelijk stellen voor de gevolgen van een social engineering-aanval?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Regelmatig komt in het nieuws dat bedrijven slachtoffer zijn geworden van social engineering-aanvallen op helpdeskmedewerkers, bijvoorbeeld door zich voor te doen als collega of directeur en de medewerker zo te bespelen dat hij inloggegevens verstrekt of de aanvaller op een andere manier toegang verleent. Dat raakt aan de kern van je werk als helpdeskmedewerker (mensen willen helpen), dus ik snap dat dat gebeurt. Kan je werkgever je desondanks verantwoordelijk houden voor de gevolgen?

Antwoord: Kern van social engineering is misbruik maken van menselijk gedrag, met name angst en het willen helpen van anderen. In een situatie waarin iemand zich voordoet als de boze baas die nú een nieuw wachtwoord nodig heeft bijvoorbeeld, zie ik wel hoe aan beiden sterk wordt geappelleerd. En juist de afdeling die er is om mensen te helpen, zal dan sneller toeschietelijk zijn om te helpen.

Algemene regel binnen het arbeidsrecht is dat werknemers in ieder geval niet financieel aansprakelijk te stellen zijn voor de gevolgen van een fout zoals in een social engineering aanval trappen. (Ook niet als je tekent dat je dat wel bent, ik zeg het maar even.) Je kunt in het algemeen natuurlijk wél aangesproken worden op slecht functioneren, en dat kan uiteindelijk uitmonden in een ontslagprocedure of geen verlenging krijgen.

Voor zulke stappen is wel nodig dat de werkgever de werknemer adequaat getraind of opgeleid heeft om met zulke aanvallen om te gaan. Als de werkgever daarin tekort schoot, dan kan hij vervolgens niet de werknemer verwijten fout te hebben gehandeld. Een goede cybercrime awareness training is dus ook vanuit dit gezichtspunt een vereiste.

Minstens zo belangrijk is de bedrijfscultuur rondom cybersecurity. Vaak zijn er wel duidelijke procedures en werkafspraken, maar worden die in de praktijk gepasseerd omdat het snel moet of (zeg ik als directeur) omdat de directeur geen zin heeft ze op te volgen. Dat is vanuit arbeidsrechtelijk perspectief dus een probleem voor de organisatie: als het gebruikelijk is dat je op appjes met "ik ben de directeur en sta nu bij een klant, reset mijn password anders gaat de pitch niet door" inderdaad het wachtwoord reset, dan sta je als werkgever met lege handen als een aanvaller ook zo'n appje stuurt.

Arnoud Engelfriet is ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als chief knowledge officer bij juridisch adviesbureau ICTRecht en blogt dagelijks over internetrecht. Hij schreef onder meer de boeken ICT&Recht en AI&Algorithms, en verzorgt de opleiding tot Certified Cybersecurity Compliance Officer.