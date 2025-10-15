Google biedt gebruikers optie om account door middel van vrienden te herstellen

Google heeft een nieuwe optie geïntroduceerd waardoor gebruikers die geen toegang meer tot hun account hebben dit door middel van vrienden kunnen herstellen. "Recovery Contacts", zoals de optie wordt genoemd, is bedoeld voor situaties waarbij andere mogelijkheden om toegang tot een account te herstellen niet beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld doordat de gebruiker zijn telefoon is verloren of er een oud herstelnummer staat ingesteld.

Om in deze gevallen toch weer toegang tot het account te krijgen kunnen gebruikers nu een recovery contact instellen. In het geval de gebruiker geen toegang meer tot zijn account heeft, kan die een code met het opgegeven recovery contact delen. Vervolgens krijgt het recovery contact een e-mail of notificatie die bevestigt dat degene die het verzoek doet ook daadwerkelijk de eigenaar van het account is. Vervolgens kan het recovery contact het verzoek om weer toegang tot het account te krijgen goedkeuren. Google benadrukt dat recovery contacts geen toegang tot accounts of persoonlijke informatie hebben.