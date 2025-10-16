Afperser PowerSchool krijgt 4 jaar cel en moet 14 miljoen dollar betalen

Een 20-jarige Amerikaanse man die wist in te breken op systemen van PowerSchool is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en het betalen van een schadevergoeding van 14 miljoen dollar. Daarnaast kreeg hij ook een boete van 25.000 dollar opgelegd. PowerSchool is een zeer grote aanbieder van software en cloudoplossingen voor onderwijsinstellingen. Het claimt dat meer dan zestig miljoen leerlingen in meer dan negentig landen gebruikmaken van de diensten van het bedrijf.

Vorig jaar werd PowerSchool slachtoffer van een aanval waarbij miljoenen records met persoonlijke informatie van miljoenen studenten en leraren werden buitgemaakt. Vervolgens werd er een bedrag van 2,85 miljoen dollar geëist, anders zouden de aanvaller de gestolen data openbaar maken. PowerSchool betaalde losgeld, maar het exacte bedrag is niet bekend. Het bedrijf zou daarna de 'garantie' hebben gekregen dat de data was vernietigd, maar begin dit jaar werden individuele schooldistricten met de gestolen gegevens afgeperst.

Daarnaast bleek de verdachte ook betrokken te zijn geweest bij het afpersen van een Amerikaanse telecomprovider, waar ook klantgegevens waren buitgemaakt. De Amerikaan werd afgelopen mei aangeklaagd en bekende in juni schuld. Volgens de aanklacht wist de verdachte inloggegevens van een contractor te stelen die voor PowerSchool werkzaam was. Hoe dit werd gedaan werd niet in de aanklacht vermeld. Met deze inloggegevens kon de aanvaller inloggen op een PowerSchool-omgeving en de data buitmaken. PowerSchool liet eerder zelf al weten dat de aanvaller gebruikmaakte van een 'single compromised credential' om de data te stelen.