Politie waarschuwt voor fraude via telefoonnummer dat op politienummer lijkt

De politie heeft via social media een waarschuwing gegeven voor criminelen die gebruikmaken van een telefoonnummer dat op het landelijke politienummer lijkt. Het landelijke politienummer is 0900-8844. Bij de nu waargenomen fraudepogingen zien mensen in de display van hun telefoon de nummers 900-8844 of +31900-8844 staan, aldus het Regionaal Service Centrum (RSC) van de politie Den Haag.

"Als je gebeld wordt en je ziet 9008844 of +319008844 in je display staan, denk je misschien dat je gebeld wordt door de politie. Maar dat is dus niet waar. Verbreek direct de verbinding", zo adviseert de politie. Een woordvoerder laat tegenover RTL Nieuws weten dat mensen die opnemen een fraudeur aan de lijn krijgen die het slachtoffer probeert op te lichten. Hoeveel mensen inmiddels slachtoffer zijn geworden is onbekend.

"Het gaat hier om spoofing. Dit is geen nieuw fenomeen, oplichters vinden telkens nieuwe manieren om mensen op te lichten. In dit geval wordt er dus gebeld vanuit een nummer dat lijkt op het politienummer 0900-8844. Daarna krijgen zij iemand aan de lijn die Nederlands of Engels spreekt en het slachtoffer probeert op te lichten", aldus de woordvoerder. "De ene keer gaat het over kosten van een pakketje die nog betaald moeten worden van enkele euro's, de andere keer over nepagenten en wordt er gevraagd om bijvoorbeeld een pincode of over andere persoonlijke gegevens."