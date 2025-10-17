Kredietbeoordelaar Experian krijgt 2,7 miljoen euro boete wegens overtreden AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft kredietbeoordelaar Experian Nederland een boete van 2,7 miljoen euro opgelegd wegens het overtreden van de AVG. Het bedrijf kon niet voldoende duidelijk maken waarom het bepaalde gegevens van mensen verzamelde, werden de gevolgen van het gebruik van gevoelige gegevens niet goed afgewogen en werden gegevens onterecht gebruikt.

Experian is een bedrijf dat voor klanten zoals telecombedrijven, webwinkels of verhuurders kredietwaardigheidsrapporten over mensen opstelt. De klanten van Experian gebruiken deze rapportages om te beoordelen of hun klanten achteraf mogen betalen of een contract mogen aangaan, zoals een telefoonabonnement. De score in het kredietrapport laat weten of mensen hun rekeningen kunnen betalen en of er een risico op wanbetaling is.

De Autoriteit Persoonsgegevens merkt op dat een kredietscore gevolgen kan hebben voor de mensen om wie het gaat. "Bij hogere kredietscores konden mensen bij de klanten van Experian bijvoorbeeld betere voorwaarden krijgen, zoals een gunstiger rentepercentage. Bij lagere scores kon een gevolg zijn dat mensen als klant werden geweigerd of een hogere borgsom moesten betalen", aldus de toezichthouder.

De gegevens die Experian gebruikte waren afkomstig uit verschillende bronnen, zowel openbare als niet-openbare. Het ging bijvoorbeeld om het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, maar ook om energie- en telecombedrijven die gegevens van hun klanten verkopen. Na klachten over het bedrijf besloot de AP een onderzoek naar Experian in te stellen.

Volgens de privacytoezichthouder blijkt uit het onderzoek dat de kredietbeoordelaar onvoldoende duidelijk kon maken waarom het verzamelen van bepaalde gegevens nodig was. Daarnaast had Experian de gevolgen van het gebruik van de gegevens voor de mensen om wie het ging niet goed afgewogen. Verder bleek dat Experian deze gegevens onterecht had gebruikt. Experian is inmiddels gestopt met de werkzaamheden in Nederland en gaat de opgebouwde database met persoonsgegevens verwijderen, zo laat de AP weten. Ook gaat het bedrijf niet tegen de boete in beroep.