Mozilla blijft Firefox op Windows 10 voorlopig met updates ondersteunen

Mozilla zal Firefox op Windows 10 voorlopig met updates blijven ondersteunen. Het gaat zowel om feature- als beveiligingsupdates, zo laat de browserontwikkelaar weten. Afgelopen dinsdag stopte Microsoft de ondersteuning van Windows 10. Naar aanleiding hiervan laat Mozilla nu weten welke gevolgen dit heeft voor Firefox-gebruikers op het platform.

"Als je op Windows 10 blijft zul je dezelfde updates blijven ontvangen die je ontving, met al onze nieuwste feature-verbeteringen en bugfixes", aldus Mozilla's David Rubino. Het gaat dan ook om "special security updates". Volgens Rubino blijft Windows 10 een belangrijk platform voor Windows 10-gebruikers. Cijfers van Mozilla laten zien dat 37 procent van de Firefox-gebruikers nog op Windows 10 zit.

"In tegenstelling tot oudere Windowsversies zoals Windows 7 en 8, waar Mozilla alleen beveiligingsupdates voor Firefox biedt, ontvangt Windows 10 de nieuwste features en bugfixes, net zoals gebruikers op Windows 11", aldus Rubino. Mozilla adviseert gebruikers van Windows 10 om te upgraden naar Windows 11. Gebruikers die niet kunnen of willen upgraden worden aangeraden om "extended security updates" van Microsoft af te nemen. In de EU kan dit door middel van een Microsoft-account. Afsluitend stelt Mozilla dat het van plan is om Windows 10 in ieder geval de komende jaren nog te ondersteunen en het gebruikers zal laten weten wanneer de supportplannen veranderen.