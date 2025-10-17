Nieuws
Mozilla blijft Firefox op Windows 10 voorlopig met updates ondersteunen

vrijdag 17 oktober 2025, 09:37 door Redactie, 3 reacties

Mozilla zal Firefox op Windows 10 voorlopig met updates blijven ondersteunen. Het gaat zowel om feature- als beveiligingsupdates, zo laat de browserontwikkelaar weten. Afgelopen dinsdag stopte Microsoft de ondersteuning van Windows 10. Naar aanleiding hiervan laat Mozilla nu weten welke gevolgen dit heeft voor Firefox-gebruikers op het platform.

"Als je op Windows 10 blijft zul je dezelfde updates blijven ontvangen die je ontving, met al onze nieuwste feature-verbeteringen en bugfixes", aldus Mozilla's David Rubino. Het gaat dan ook om "special security updates". Volgens Rubino blijft Windows 10 een belangrijk platform voor Windows 10-gebruikers. Cijfers van Mozilla laten zien dat 37 procent van de Firefox-gebruikers nog op Windows 10 zit.

"In tegenstelling tot oudere Windowsversies zoals Windows 7 en 8, waar Mozilla alleen beveiligingsupdates voor Firefox biedt, ontvangt Windows 10 de nieuwste features en bugfixes, net zoals gebruikers op Windows 11", aldus Rubino. Mozilla adviseert gebruikers van Windows 10 om te upgraden naar Windows 11. Gebruikers die niet kunnen of willen upgraden worden aangeraden om "extended security updates" van Microsoft af te nemen. In de EU kan dit door middel van een Microsoft-account. Afsluitend stelt Mozilla dat het van plan is om Windows 10 in ieder geval de komende jaren nog te ondersteunen en het gebruikers zal laten weten wanneer de supportplannen veranderen.

Vandaag, 10:02 door jetstreak - Bijgewerkt: Vandaag, 10:05
Goed initiatief van Firefox. Veel gebruikers kunnen niet over naar Windows 11 omdat de hardware het niet aankan. Voor de gemiddelde gebruiker is afstappen van Windows naar een Linux variant veel te moeilijk. Daarom zal Windows 10 de komende jaren nog veel gebruikt blijven worden ook zonder security updates. Dan is het prettig dat je browser wel veilig blijft.
Vandaag, 10:18 door Anoniem
Vergeten we niet de LTSC versies die nog jaren security updates krijgen en ook aan het internet hangen?
Vandaag, 10:22 door Anoniem
Dat hadden ze ook eens niet moeten doen. Dan was dat de laatste nagel geweest die ze in hun eigen kist hadden kunnen slaan. Hun marketshare is gezakt van 'grote browser' tot 'browsertje in de marge' dat eigenlijk niet meer meetelt. Onder andere de gedwongen telemetrie, OOTB DOH en het slechte en trage renderen van de gemiddelde website tegenwoordig, jagen de laatste klanten weg. Soms doet het helemaal niets zelfs. Voor YouTube gebruik ik tegenwoordig Brave omdat Firefox en YouTube helemaal niet meer samen gaan. En zo valt er van alles te klagen over de ooit beste browser op deze planeet. Ik hoor dat ze het weer verder willen verbloaten met een VPN? Die snappen echt niet hoe je een bedrijf runt dat een browser maakt. Dat is me ondertussen helemaal duidelijk! In plaats van klachten op te lossen waardoor mensen wegrennen, maken ze de kraam nog wat trager.

Ik gebruik Firefox enkel nog voor het zoekvenster rechtsboven en manifest 2. Als die er niet waren geweest, was ik jaren geleden al overgestapt op brave. Maar Google heeft dat zoekvenster eruit gesloopt en dat maakt die hele browser onbruikbaar. Opera heeft het wel. Maar die negeren DNS setting (al jaren). Dus dan werkt PiHole niet. En die doen uiteraard ook geen manifest 2 meer. Een extra rede het niet te willen.

Het is een drama op de browsermarkt. Zeker sinds Manifest 3. Zoekmachines zijn stuk. Het hele internet is kapot. Zal het ooit nog goed komen?
