Bende achter telefoonfraude met 1200 simboxes en 40.000 simkaarten opgerold

De Letse autoriteiten hebben vijf personen aangehouden op verdenking van het op grote schaal faciliteren van allerlei soorten telefonische fraude, waaronder WhatsAppfraude, investeringsfraude en fraude op online marktplaatsen. Bij de aanhoudingen zijn ook 1200 simboxes, 40.000 actieve simkaarten en honderdduizenden nog niet geactiveerde simkaarten in beslag genomen, alsmede vijf servers, twee domeinnamen, 431.000 euro op bankrekeningen, 333.000 dollar aan cryptovaluta en vier dure auto's.

Volgens Europol was er sprake van cybercrime-as-a-service. De bende liet andere criminelen gebruikmaken van de servers en simboxes voor allerlei telefoon-gerelateerde cybercrime, alsmede andere misdrijven. De bende bood telefoonnummers aan geregistreerd in naam van mensen in meer dan tachtig landen, aldus de Europese opsporingsdienst. Via de telefoonnummers konden criminelen allerlei online accounts registreren, maar ook tal van malafide berichten versturen.

Zo konden criminelen hun ware locatie en identiteit verbergen, laat Europol verder weten. Zo werden via de simboxes frauduleuze sms-berichten verstuurd of slachtoffers voor allerlei soorten fraude benaderd. Alleen in Oostenrijk zouden criminelen via de simbox-service verantwoordelijk zijn voor een schadebedrag van 4,5 miljoen euro. "De werkelijke omvang van dit netwerk wordt nog steeds onderzocht", stelt Europol. Via de simbox-dienst zijn meer dan 49 miljoen online accounts aangemaakt. De schade die via de verhuurde telefoonnummers werd veroorzaakt loopt in de miljoenen euro's.