Ring en Flock laten politie VS eenvoudiger camerabeelden bij gebruikers opvragen

Fabrikant van deurbelcamera's Ring is een samenwerking gestart met Flock Safety, fabrikant van ANPR-camera's en andere surveillancetechnologieën voor opsporingsdiensten, zodat Amerikaanse politiekorpsen gebruikers eenvoudiger om camerabeelden kunnen vragen. Ring biedt al enige tijd de Neighbors-app, waarbij gebruikers waarschuwingen kunnen versturen voor situaties in hun buurt en vervolgens hierop kunnen reageren.

Amerikaanse politiekorpsen kunnen in het geval van een misdrijf gebruikers van de app in de buurt van het plaats delict om beelden van hun deurbelcamera vragen. Het is vervolgens aan gebruikers om hun camerabeelden te delen. Flock biedt politiekorpsen zoals gezegd verschillende surveillance-oplossingen. Door de samenwerking tussen Ring en Flock kunnen politiekorpsen die gebruikmaken van Flock-producten nu vanuit deze platforms verzoeken doen aan Ring-gebruikers.

Het verzoek zal vervolgens in de feed van de Neighbors-app verschijnen, net zoals nu ook al het geval is bij politiekorpsen die direct met Ring samenwerken. De uitbreiding zal de komende maanden plaatsvinden. Ring merkt op dat gebruikers de verzoeken nog steeds kunnen negeren en politiekorpsen die een verzoek doen niet zien wie de notificatie heeft ontvangen. De deurbelcamerafabrikant is van plan om in toekomst met meer partijen te gaan samenwerken voor het opvragen van beelden.