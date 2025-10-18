Nieuws
image

Autoriteit Persoonsgegevens verlaagt boete KNLTB voor overtreden van AVG

zaterdag 18 oktober 2025, 08:16 door Redactie, 1 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens verlaagt de boete die tennisbond KNLTB wegens het overtreden van de AVG kreeg opgelegd, van 525.000 euro tot 250.000 euro, verminderd met de kosten die de bond maakt voor een voorlichtingscampagne en eventuele andere maatregelen. Beide partijen hebben naar aanleiding van het arrest van het Europees Hof van Justitie in 2024 besloten de procedure rond de boete te stoppen.

Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens bleek dat de tennisbond persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en adresgegevens aan twee sponsoren verstrekte, zodat zij een selectie van KNLTB-leden konden benaderen met tennisgerelateerde en andere aanbiedingen. De ene sponsor ontving persoonsgegevens van 50.000 leden, de andere van meer dan 300.000 leden. KNLTB-leden werden vervolgens per post of telefoon door de sponsors benaderd.

De verkoop van persoonsgegevens zonder toestemming van de persoon in kwestie is doorgaans verboden. De KNLTB verklaarde tegenover de Autoriteit Persoonsgegevens dat het een gerechtvaardigd belang had om die gegevens te verkopen. De toezichthouder was het daarmee niet eens en stelde dat de KNLTB geen grondslag had om de data aan de sponsoren te geven. Daarmee had de tennisbond de AVG overtreden, zo oordeelde de AP in 2019. De boete van 525.000 was de hoogste AVG-boete die de toezichthouder tot dan toe had opgelegd.

De KNLTB ging in beroep bij de AP, maar de toezichthouder verklaarde het bezwaar van de tennisbond ongegrond. Vervolgens stapte de KNLTB naar de rechter. Die kwam niet tot een definitief oordeel en wilde eerst dat het Europees Hof van Justitie uitlegde wat de term "gerechtvaardigd belang" precies inhoudt, en of die moet worden uitgelegd zoals de KNLTB dat doet of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitspraak Hof

Het Europees Hof van Justitie oordeelde vorig jaar dat een commercieel belang bij de verkoop van klantgegevens in sommige gevallen een gerechtvaardigd belang kan zijn, zolang dit niet in strijd met de wet is. Het Hof noemde daarbij specifiek de promotie en verkoop van advertentieruimte voor marketingdoeleinden. In deze omstandigheden kan een commercieel belang van de verwerkingsverantwoordelijke een gerechtvaardigd belang zijn, zolang dit niet in strijd is met de wet.

Als er sprake is van een gerechtvaardigd belang moet de verwerkingsverantwoordelijke alle andere AVG-verplichtingen gewoon nakomen, liet het Hof verder weten. Wanneer een sportbond als de KNLTB tegen betaling persoonsgegevens van zijn leden wil verstrekken aan derden, moet ook worden vastgesteld of het mogelijk is om leden vooraf hierover te informeren en toestemming te vragen of hun persoonsgegevens aan derden mogen worden doorgegeven voor reclame of marketing.

Lagere boete en campagne

De Autoriteit Persoonsgegevens besloot na de uitspraak van het Hof de normuitleg aan te passen. De uitspraak is echter geen vrijbrief voor bedrijven, zo liet de privacytoezichthouder destijds tegenover Security.NL weten. De AP en KNLTB hebben nu besloten de procedure rond de boete te stoppen. De tennisbond zal een voorlichtingscampagne over privacy starten, gericht op tennisclubs en andere sportbonden, waarbij het samenwerkt met de privacytoezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens verlaagt aan haar kant de boete voor de KNLTB tot 250.000 euro, verminderd met de kosten die de bond maakt voor de voorlichtingscampagne en eventuele andere maatregelen. Hoe hoog die kosten precies zijn, is nog niet duidelijk. Uiterlijk volgend jaar juni stelt de AP het definitieve boetebesluit vast.

Reacties (1)
Reageer met quote
Vandaag, 09:06 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: Vandaag, 09:13
Het lijkt op het eerste gezicht misschien "constructief" van de AP om het zo te doen, maar betekent dit nu dat de KNLTB in de gelegenheid wordt gesteld om de boete tot nul te reduceren via een "voorlichtingscampagne", gericht aan derden? Wat voor soort precedent wordt hiermee gezet?

Hoeft het laboratorium Clinical Diagnostics (lekken van gegevens ca. 900.000 vrouwen) straks ook geen boete te betalen als het maar een voorlichtingscampagne begint richting andere laboratoria?

Waarom zouden Google of Meta nog boetes hoeven te betalen? Ze kunnen na elke overtreding toch ook een voorlichtingscampagne beginnen in hun branche (de ICT) dat die specifieke overtreding niet mag - terwijl burgers, die geacht worden de wet te kennen, niet in aanmerking komen voor dergelijke verkapte kwijtscheldingen.

De AP heeft het over "unieke omstandigheden", maar wat is er uniek aan deze overtreding van de tennisbond? Talloze organisaties gebruiken persoonsgegevens voor verkeerde doeleinden, waarbij function creep optreedt. Het zou pas echt uniek zijn als een overtreder door de AP gewoon beboet zou worden, zonder allerlei "speciale reducties". Dat zou een belangrijk voorbeeld stellen dat meer effect heeft dan welke "voorlichtingscampagne" dan ook.

De publiciteit (en dus de "voorlichting") rond deze zaak kwam er juist uit voort dat de AP eindelijk een keer haar tanden liet zien, of dat althans probeerde. Maar nu blijken dat dus "intrekbare melktanden" te zijn die eigenlijk in het clubje ons-kent-ons volgens ongeschreven regels toch niet gebruikt mogen worden.

Ja, als je ergens op een sjieke "lawn" tennis met elkaar speelt, dan ga je elkaar als puntje bij paaltje komt natuurlijk geen vervelende boetes opleggen. Heren/dames onder elkaar en zo...

Privacy-"handhaving" als LTLZN: "lawn tennis-loterij zonder nieten" - voor de tennisbond dan, niet voor de burger.

M.J.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure