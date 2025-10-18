Autoriteit Persoonsgegevens verlaagt boete KNLTB voor overtreden van AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens verlaagt de boete die tennisbond KNLTB wegens het overtreden van de AVG kreeg opgelegd, van 525.000 euro tot 250.000 euro, verminderd met de kosten die de bond maakt voor een voorlichtingscampagne en eventuele andere maatregelen. Beide partijen hebben naar aanleiding van het arrest van het Europees Hof van Justitie in 2024 besloten de procedure rond de boete te stoppen.

Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens bleek dat de tennisbond persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en adresgegevens aan twee sponsoren verstrekte, zodat zij een selectie van KNLTB-leden konden benaderen met tennisgerelateerde en andere aanbiedingen. De ene sponsor ontving persoonsgegevens van 50.000 leden, de andere van meer dan 300.000 leden. KNLTB-leden werden vervolgens per post of telefoon door de sponsors benaderd.

De verkoop van persoonsgegevens zonder toestemming van de persoon in kwestie is doorgaans verboden. De KNLTB verklaarde tegenover de Autoriteit Persoonsgegevens dat het een gerechtvaardigd belang had om die gegevens te verkopen. De toezichthouder was het daarmee niet eens en stelde dat de KNLTB geen grondslag had om de data aan de sponsoren te geven. Daarmee had de tennisbond de AVG overtreden, zo oordeelde de AP in 2019. De boete van 525.000 was de hoogste AVG-boete die de toezichthouder tot dan toe had opgelegd.

De KNLTB ging in beroep bij de AP, maar de toezichthouder verklaarde het bezwaar van de tennisbond ongegrond. Vervolgens stapte de KNLTB naar de rechter. Die kwam niet tot een definitief oordeel en wilde eerst dat het Europees Hof van Justitie uitlegde wat de term "gerechtvaardigd belang" precies inhoudt, en of die moet worden uitgelegd zoals de KNLTB dat doet of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitspraak Hof

Het Europees Hof van Justitie oordeelde vorig jaar dat een commercieel belang bij de verkoop van klantgegevens in sommige gevallen een gerechtvaardigd belang kan zijn, zolang dit niet in strijd met de wet is. Het Hof noemde daarbij specifiek de promotie en verkoop van advertentieruimte voor marketingdoeleinden. In deze omstandigheden kan een commercieel belang van de verwerkingsverantwoordelijke een gerechtvaardigd belang zijn, zolang dit niet in strijd is met de wet.

Als er sprake is van een gerechtvaardigd belang moet de verwerkingsverantwoordelijke alle andere AVG-verplichtingen gewoon nakomen, liet het Hof verder weten. Wanneer een sportbond als de KNLTB tegen betaling persoonsgegevens van zijn leden wil verstrekken aan derden, moet ook worden vastgesteld of het mogelijk is om leden vooraf hierover te informeren en toestemming te vragen of hun persoonsgegevens aan derden mogen worden doorgegeven voor reclame of marketing.

Lagere boete en campagne