'F5 via beveiligingslek in eigen software eind 2023 gehackt door aanvallers'

F5 is eind 2023 via een kwetsbaarheid in de eigen software gehackt door aanvallers, die twee jaar lang onopgemerkt wisten te blijven, zo laten bronnen tegenover Bloomberg weten. Vorige week meldde F5 dat een statelijke actor "long-term, persistent access" tot de systemen had, en daarbij informatie over niet geopenbaarde kwetsbaarheden en broncode wist te stelen.

Volgens bronnen van Bloomberg wisten de aanvallers eind 2023 in te breken via een kwetsbaarheid in de software van F5, die via internet toegankelijk was. De inbraak was mogelijk omdat het personeel van F5 niet de adviezen zou hebben opgevolgd die het securitybedrijf zelf aan klanten geeft. De aanvallers werden afgelopen augustus ontdekt. F5 biedt verschillenden producten, diensten en oplossingen, maar is vooral bekend van het BIG-IP-platform. Dat wordt voor verschillende toepassingen gebruikt, zoals load balancing, application delivery, application firewalling, single sign-on en vpn.

Vanwege de impact van de gestolen data bij F5, die voor allerlei aanvallen te gebruiken is, kwam de Amerikaanse overheid met een noodbevel. Daarin werden federale overheidsdiensten opgedragen om de F5-updates binnen een dag te installeren. Sinds eind 2023 waarschuwde F5 voor twee actief aangevallen kwetsbaarheden in het BIG-IP-platform. The Shadowserver Foundation meldde vorige week dat 267.000 F5-apparaten vanaf het internet toegankelijk zijn. F5 wilde niet tegenover Bloomberg reageren. De beurskoers van het bedrijf is sinds de bekendmaking van het incident met meer dan tien procent gedaald.