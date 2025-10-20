Amazon verhelpt storing waardoor groot aantal websites en apps niet werkten

Amazon heeft de storing met Amazon Web Services (AWS) verholpen waardoor een groot aantal websites en apps niet werkten. Onder andere Coinbase, Fortnite, Signal, Zoom en Amazon's eigen diensten, waaronder de Ring-deurbelcamera's, werden door de storing getroffen. Ook allerlei banken en overheidssites wereldwijd kregen met problemen te maken. Op Downdetector.com en Allestoringen.nl maakten duizenden gebruikers melding van van problemen bij het gebruik van de genoemde websites en applicaties.

Via het AWS Health Dashboard laat Amazon weten dat de oorzaak van de storing lag bij een dns-probleem met een "DynamoDB API endpoint". Amazon DynamoDB is een door AWS aangeboden managed NoSQL database service. Het probleem met DynamoDB raakte ook andere AWS-services. In een update over de storing meldt Amazon dat het onderliggende dns-probleem is verholpen en de meeste AWS-services weer normaal functioneren. Klanten die bij het gebruik van DynamoDB nog problemen ondervinden wordt aangeraden hun dns-cache te flushen. Wat het dns-probleem nu precies inhield en hoe het kon ontstaan heeft Amazon nog niet laten weten.