'Kwart Fransen wil 6 euro per maand betalen voor social media zonder reclame'

Een kwart van de Fransen is bereid om zes euro per maand te betalen voor social media zonder advertenties, zo stelt de Franse privacytoezichthouder CNIL op basis van onderzoek dat het onder meer dan tweeduizend Fransen liet uitvoeren. CNIL liet onderzoek doen naar de houding van Fransen tegenover het "pay or OK" model dat websites en techbedrijven hanteren. Gebruikers moeten een maandelijks bedrag betalen, anders gaan ze er automatisch akkoord mee dat hun gegevens voor gerichte advertenties worden gebruikt.

Deelnemers aan het onderzoek werd gevraagd voor welke diensten, die op dit moment advertenties tonen en gratis te gebruiken zijn, ze bereid zijn te betalen voor een reclamevrije versie. In het geval van social media zegt een kwart van de Fransen hier zes euro per maand voor over te hebben. Voor online nieuwsmedia is men bereid een bedrag van 5,50 euro maandelijks te betalen. Volgens de Franse privacytoezichthouder laat het onderzoek zien dat een aanzienlijke groep mensen bereid is om te betalen om zo beter hun persoonlijke data te beschermen.

Afgelopen augustus haalde privacyorganisatie noyb nog hard uit naar het Pay or OK-model dat steeds meer websites op internet hanteren. Volgens noyb leidt het model tot "Noord-Koreaanse toestemmingspercentages" omdat het mensen geen echte vrije keuze geeft. Uit onderzoek blijkt dat Pay or OK-modellen toestemmingspercentages van 99 tot 99,9 procent opleveren, terwijl 0,16 tot 7 procent van de mensen getrackt wil worden of dat hun data voor persoonlijke advertenties wordt gebruikt.