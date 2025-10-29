Thunderbird komt over aantal maanden met vroege testversie voor iOS

De makers van e-mailclient Thunderbird komen over een aantal maanden met een vroege testversie voor iOS. Wanneer een releaseversie valt te verwachten is nog onduidelijk. Thunderbird bestaat al sinds 2003 voor de desktop. Een jaar geleden werd een versie voor Android gelanceerd, die volgens cijfers van de Google Play Store inmiddels meer dan een miljoen downloads heeft. Een iOS- of iPadOS-versie is echter nog niet beschikbaar.

De komende weken komt het Thunderbird-ontwikkelteam met nieuw tijdlijnen en roadmaps voor de mobiele versies van de e-mailclient. Zo zijn er concrete plannen om over een aantal maanden een alpha-versie voor iOS te lanceren. Het gaat hier om een zeer vroege testversie. Van deze versie zijn nu een aantal eerste screenshots van de gebruikersinterface gepubliceerd.

Eerder was al bekendgemaakt dat de alpha-versie voor iOS en iPadOS via Apples testplatform TestFlight zal worden aangeboden. Via TestFlight is het mogelijk om apps buiten de Apple App Store om te installeren. In tegenstelling tot de Android-versie, die grotendeels gebaseerd is op mail-app K-9 Mail, wordt de code voor de iOS-versie vanaf 'scratch' geschreven, wat volgens de ontwikkelaars meer tijd in beslag neemt.