Rechter houdt parkeerboete na aanvragen van nieuw wachtwoord in stand

Een man die vorig jaar november in Tilburg een parkeerboete kreeg opgelegd, wat volgens hem het gevolg was van het aanvragen van een nieuw wachtwoord voor zijn parkeerapp, moet die van de rechter gewoon betalen. Dat blijkt uit een oordeel van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Een scanauto van de gemeente zag dat voor de geparkeerde auto geen parkeergeld was betaald, wat resulteerde in een naheffingsaanslag van 62 euro.

Volgens de man was de boete onterecht, omdat hij uiteindelijk wel het parkeergeld had betaald. Dit nam echter twaalf minuten in beslag, omdat hij eerst een nieuw wachtwoord moest aanvragen voor de parkeerapp. De man verklaarde dat hij uit eten ging en afwachting van het nieuwe wachtwoord al binnen in het restaurant had plaatsgenomen. Nadat hij de boete had ontvangen maakte hij hier bezwaar tegen bij de gemeente, maar die verklaarde het bezwaar ongegrond.

Daarop stapte de man naar de rechter, maar ook daar trekt hij aan het kortste eind. "Dat belanghebbende niet beschikte over de inloggegevens om de parkeerapp in werking te stellen en hij daardoor een nieuw wachtwoord moest aanvragen, komt voor zijn rekening en risico", aldus de rechter. "Doordat belanghebbende niet in de buurt van de auto is gebleven heeft hij het risico genomen dat in de tussenliggende tijd een parkeercontrole kon plaatsvinden."

Daarnaast had de man volgens de rechter "ononderbroken handelingen" moeten verrichten voor het tijdig betalen van de parkeerbelasting. Verder had hij, na de problemen bij het inloggen op de parkeerapp, de parkeerbelasting ook kunnen betalen via een parkeerautomaat. De rechter vindt dan ook dat de man de redelijke termijn om de parkeerbelasting te voldoen heeft overschreden. De naheffing is dan ook terecht opgelegd, aldus het oordeel. Twee jaar geleden oordeelde de rechtbank Midden-Nederland in een zaak over een parkeerboete als gevolg van verdwenen inloggegevens ook in het nadeel van de parkeerder.