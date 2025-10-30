Ex-medewerker Virgin Media O2 beboet voor verkoop klantdata aan fraudeurs

Een voormalige medewerker van de Britse telecomprovider Virgin Media O2 heeft een boete van omgerekend 440 euro gekregen wegens de verkoop van klantgegevens aan fraudeurs. Die gebruikten de informatie voor het oplichten van zeker 65 mensen voor een bedrag van meer dan 1,75 miljoen euro. Dat heeft de Britse financiële toezichthouder FCA bekendgemaakt. De autoriteit vervolgde de 30-jarige ex-medewerker.

De verkochte gegevens werden gebruikt voor het plegen van beleggingsfraude, waarbij slachtoffers uit het niets door de fraudeurs werden opgebeld. Die vroegen de slachtoffers om te investeren in cryptovaluta. In werkelijkheid gingen de fraudeurs er met het geld vandoor. De twee fraudeurs in deze zaak werden eerder al veroordeeld tot een gevangenisstraf van bij elkaar twaalf jaar.

De ex-medewerker van Virgin Media O2 heeft met de verkoop van klantgegevens de Britse privacywetgeving overtreden, aldus de FCA. Op een dergelijk misdrijf staat maximaal een geldboete. Naast de opgelegde boete van 440 euro moet de verdachte ook nog een bijdrage aan de proceskosten betalen van omgerekend 570 euro.