Australische politie: seed phrase verdachte achterhaald via decoderen nummerreeks op foto

De Australische politie heeft toegang tot de cryptowallet van een verdachte weten te krijgen, met daarin 5 miljoen euro aan cryptovaluta, door het decoderen van nummerreeksen op een foto die op zijn telefoon stond. Dat heeft politiecommissaris Krissy Barrett laten weten tijdens een speech voor de Australische pers. De verdachte zou niet nadere producten aan andere vermeende criminelen hebben verkocht, aldus Barrett. Tijdens een huiszoeking wist de politie toegang te krijgen tot de telefoon van de verdachte, met daarop een foto van willekeurige getallen en woorden.

De getallen waren verdeeld in groepen van zes en er waren meer dan vijftig variaties van de nummergroepen, aldus de politiecommissaris. Forensisch onderzoekers dachten dat het om een seed phrase ging waarmee er toegang tot een cryptowallet kan worden verkregen. De verdachte weigerde om de autoriteiten toegang tot zijn cryptowallet te geven. Barrett liet weten dat daarop een gevangenisstraf van maximaal tien jaar staat. Mocht de verdachte worden veroordeeld, dan zou hij na zijn gevangenisstraf weer toegang tot zijn cryptowallet hebben, wat onacceptabel was, aldus de politiecommissaris.

Een datawetenschapper analyseerde de data en zag dat er iets verkeerd was met de volgorde van de getallen, merkte Barrett op. De verdachte zou opzettelijk getallen aan de getallenreeksen hebben toegevoegd om te voorkomen dat iemand anders zijn seed phrase zou achterhalen. Door het eerste getal van elke nummerreeks te verwijderen bleek het mogelijk om de nummerreeksen te decoderen naar een recovery seed phrase van 24 woorden. De wallet bleek omgerekend vijf miljoen euro aan cryptovaluta te bevatten.

Op de vraag waarom de analist het eerste getal van elke nummerreeks verwijderde, vertelde de man dat hij vond dat die verkeerd voelden en er niet uitzagen alsof ze door een computer waren gegenereerd. Het leek alsof een mens de nummerreeksen had aangepast door aan sommige reeksen een getal toe te voegen. De cryptowallet is nu in beslag genomen. Mocht de verdachte worden veroordeeld en er een bevel volgen dat zijn cryptovaluta wordt geconfisqueerd, dan gaat het geld naar de Australische overheid.