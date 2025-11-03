LinkedIn gebruikt nu data van Europese gebruikers voor training AI-modellen

LinkedIn is vandaag gestart met het gebruik van data van Europese gebruikers voor het trainen van generatieve AI-modellen. Het gaat om profielinformatie, zoals naam, foto, huidige functie, werkervaring, opleiding, locatie en vaardigheden. Openbare content, zoals posts, artikelen, reacties en polls, wordt ook meegenomen. LinkedIn zegt privéberichten niet te gebruiken.
Gegevens van gebruikers worden standaard door LinkedIn gebruikt, tenzij gebruikers dit via de instellingen uitschakelen. De Autoriteit Persoonsgegevens maakt zich zorgen over de AI-training en had gebruikers eerder opgeroepen om van de opt-out-optie gebruik te maken en zo te voorkomen dat het platform de data kan gebruiken. "Zodra deze gegevens in de AI-systemen van LinkedIn zitten, zijn ze er niet zomaar meer uit te halen en verliezen gebruikers de controle over hun gegevens", aldus de toezichthouder.
LinkedIn stelt dat gebruikers zich nog altijd kunnen afmelden, maar dat dan alleen betrekking heeft op nieuwe content. Een opt-out die vanaf vandaag wordt ingesteld geldt niet voor eerdere informatie en content die aan het platform is verstrekt, laat LinkedIn weten. Het platform zegt dat het een "gerechtvaardigd belang" heeft om de gegevens van gebruikers voor de AI-training te gebruiken.
LinkedIn claimt dat de AI-features de "experience" van gebruikers zou moeten verbeteren en hen beter aan "opportunities" moeten koppelen. Zo zou het eenvoudiger voor recruiters moeten worden om mensen op de netwerksite te vinden. Ook zou het gebruikers moeten kunnen helpen bij het maken van content, zoals profiel-updates, berichten en postings.
