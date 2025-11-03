Zweedse autoriteit doet onderzoek naar datalek dat 1,5 miljoen Zweden raakt

De Zweedse privacytoezichthouder IMY doet onderzoek naar een groot datalek in Zweden waarbij de gegevens van 1,5 miljoen Zweden zijn buitgemaakt. De gegevens werden gestolen bij een ransomware-aanval op de Zweedse it-leverancier Miljödata en vond afgelopen augustus plaats. Miljödata levert HR-systemen. Tachtig procent van de Zweedse gemeenten maakt er gebruik van, alsmede allerlei bedrijven. Als gevolg van de ransomware-aanval hadden Zweedse gemeenten en regio's geen toegang tot hun HR-systemen.

De ransomware-aanval raakte zo'n tweehonderd Zweedse gemeenten en regio's. Inmiddels is duidelijk dat de aanvallers voor het versleutelen van de systemen ook allerlei gegevens hebben gestolen die vervolgens op internet werden gepubliceerd. "Het datalek houdt in dat van een groot deel van de Zweedse bevolking hun persoonlijke data op het darknet is gepubliceerd, in veel gevallen ook gevoelige data", zo laat IMY weten.

Naar aanleiding van het datalek zijn er vragen over de beveiliging van de persoonsgegevens en wat voor soort data er in de systemen was opgeslagen. Zo gaat de Zweedse privacytoezichthouder onder andere onderzoeken of de beveiliging bij de it-leverancier tekort schoot en wat er moet worden gedaan om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Wanneer het onderzoek is afgerond laat IMY niet weten. Hoe de ransomware-aanval mogelijk was is niet door Miljödata bekendgemaakt.