Zweedse autoriteit doet onderzoek naar datalek dat 1,5 miljoen Zweden raakt

De Zweedse privacytoezichthouder IMY doet onderzoek naar een groot datalek in Zweden waarbij de gegevens van 1,5 miljoen Zweden zijn buitgemaakt. De gegevens werden gestolen bij een ransomware-aanval op de Zweedse it-leverancier Miljödata en vond afgelopen augustus plaats. Miljödata levert HR-systemen. Tachtig procent van de Zweedse gemeenten maakt er gebruik van, alsmede allerlei bedrijven. Als gevolg van de ransomware-aanval hadden Zweedse gemeenten en regio's geen toegang tot hun HR-systemen.
De ransomware-aanval raakte zo'n tweehonderd Zweedse gemeenten en regio's. Inmiddels is duidelijk dat de aanvallers voor het versleutelen van de systemen ook allerlei gegevens hebben gestolen die vervolgens op internet werden gepubliceerd. "Het datalek houdt in dat van een groot deel van de Zweedse bevolking hun persoonlijke data op het darknet is gepubliceerd, in veel gevallen ook gevoelige data", zo laat IMY weten.
Naar aanleiding van het datalek zijn er vragen over de beveiliging van de persoonsgegevens en wat voor soort data er in de systemen was opgeslagen. Zo gaat de Zweedse privacytoezichthouder onder andere onderzoeken of de beveiliging bij de it-leverancier tekort schoot en wat er moet worden gedaan om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Wanneer het onderzoek is afgerond laat IMY niet weten. Hoe de ransomware-aanval mogelijk was is niet door Miljödata bekendgemaakt.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.