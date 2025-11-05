VS meldt actief misbruik van kritiek beveiligingslek in CentOS Web Panel

Aanvallers maken actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in CentOS Web Panel, ook bekend als CWP of Control Web Panel, zo meldt het Amerikaanse cyberagentschap CISA. CWP is een webhosting control panel voor het beheren van op Centos-gebaseerde servers. Een kritieke kwetsbaarheid in de software (CVE-2025-48703) maakt remote code execution door een ongeauthenticeerde aanvaller mogelijk. Enige vereiste is dat de aanvaller een geldige non-root gebruikersnaam weet.
De impact van de command injection-kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.0. Afgelopen juni verscheen versie 0.9.8.1205 waarin het probleem is verholpen. De onderzoeker die de kwetsbaarheid ontdekte en rapporteerde stelt dat er afgelopen mei meer dan 200.000 CWP-installaties via zoekmachine Shodan.io op internet waren te vinden.
Volgens het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security maken aanvallers actief misbruik van het beveiligingslek. Details over de aanvallen zijn niet gegeven. In juli maakten CWP-gebruikers al melding van misbruik. Amerikaanse overheidsinstanties die van CWP gebruikmaken zijn opgedragen de beveiligingsupdate voor 25 november te installeren.
