Marks & Spencer ziet winst na ransomware-aanval met 440 miljoen euro dalen

De Britse winkelketen Marks & Spencer heeft de winst als gevolg van een ransomware-aanval eerder dit jaar met omgerekend 440 miljoen euro zien dalen. In de eerste helft van het financiële jaar in 2024 boekte het bedrijf nog een winst van omgerekend 444 miljoen euro. In dezelfde periode dit jaar bedroeg de winst zo'n 4 miljoen euro, een daling van meer dan 99 procent, aldus gepubliceerde halfjaarcijfers. Dat kwam door een ransomware-aanval waar Marks & Spencer in april door werd getroffen, net toen het financiële jaar was begonnen.

Vanwege de aanval werden verschillende systemen offline gehaald en was het niet mogelijk voor klanten om via de webshop bestellingen te plaatsen. Pas in augustus was de webshop weer nagenoeg volledig operationeel. In mei had Marks & Spencer al aangegeven dat de cyberaanval het bedrijf omgerekend 355 miljoen euro zou kosten. De nagenoeg volledig verdampte winst is te verdelen over directe kosten en misgelopen omzet als gevolg van de gesloten webshop.