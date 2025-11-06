Apple maakt updates voor privacylekken ook beschikbaar voor iOS 18

Apple heeft beveiligingsupdates die meerdere privacygerelateerde kwetsbaarheden verhelpen ook beschikbaar gemaakt voor iOS en iPadOS 18. Op 3 november kwam de patches al uit voor iOS en iPadOS 26. Gisterenavond verschenen ze ook voor de oudere versies van iOS en iPadOS. Via de kwetsbaarheden kunnen malafide apps onder andere toegang tot gevoelige gebruikersdata krijgen. Ook zijn er verschillende beveiligingslekken verholpen waardoor een aanvaller met fysieke toegang tot een vergrendeld toestel allerlei informatie kan achterhalen.

Een aanvaller met fysieke toegang blijkt ook de "Stolen Device Protection" uit te kunnen schakelen. Verder zorgt een ander lek ervoor dat gebruikers van de Mail-app via trackingpixels zijn te volgen, ook al hebben deze gebruikers het laden van remote content uitgeschakeld. Met iOS en iPadOS 18.7.2 zijn in totaal 35 kwetsbaarheden opgelost. Een stuk minder dan de 56 die met iOS en iPadOS 26.1 zijn verholpen. Op 15 september lanceerde Apple iOS en iPadOS 26. De eerste versie van iOS en iPadOS 18 verscheen op 16 september vorig jaar.