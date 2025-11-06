RTV Noord meldt problemen met uitzendingen als gevolg van hack

RTV Noord heeft problemen met uitzendingen en het publiceren van artikelen als gevolg van een hack, zo laat de omroep via de eigen website weten. Daarop staat een zeer korte verklaring: "RTV Noord is slachtoffer geworden van hackers. Dat heeft grote gevolgen voor uitzendingen en publicaties op al onze platforms. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Het is nog onduidelijk hoelang dit gaat duren." Verdere details over het incident zijn niet door de omroep gegeven.

De NOS meldt dat de aanvallers een bericht op de server van de omroep hebben achtergelaten. Over de inhoud daarvan doet RTV Noord geen uitspraak. De problemen met de redactiesystemen doen zich sinds vanochtend voor. Daardoor kunnen er geen nieuwe berichten op de website worden gepubliceerd. De radio-uitzendingen gaan wel door. "De eerste prioriteit is om de systemen weer in werking te krijgen", aldus de omroep.