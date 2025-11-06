Nikkei lekt data 17.000 mensen door gestolen Slack-login van privécomputer

Het Japanse mediabedrijf Nikkei heeft de gegevens van meer dan 17.000 mensen gelekt, nadat de privécomputer van een medewerker met malware besmet was geraakt. Via de malware werden inloggegevens gestolen die toegang gaven tot het Slack-platform van Nikkei, dat uitgever van The Nikkei is, de grootste financiële krant ter wereld. Volgens de uitgever heeft de krant zo'n drie miljoen abonnees. Slack is een populair zakelijk chatplatform.

Via de gestolen inloggegevens kon er op de Slack-omgeving worden ingelogd en werden de gegevens van meer dan 17.300 personen gestolen die zich voor het Slack-platform van Nikkei hadden geregistreerd. Het gaat om medewerkers en zakelijke partners. De gestolen data bestaat uit namen, e-mailadressen en chatgeschiedenis. Naar aanleiding van het incident heeft het bedrijf een wachtwoordreset laten uitvoeren en andere maatregelen genomen, aldus een verklaring.

Securitybedrijf Hudson Rock claimt dat de computer van de Nikkei-medewerker in augustus met infostealer-malware besmet raakte. Dergelijke malware is speciaal ontwikkeld om allerlei wachtwoorden en andere inloggegevens van systemen te stelen. Het securitybedrijf meldt niet hoe de infectie zich kon voordoen.