Nikkei lekt data 17.000 mensen door gestolen Slack-login van privécomputer

Het Japanse mediabedrijf Nikkei heeft de gegevens van meer dan 17.000 mensen gelekt, nadat de privécomputer van een medewerker met malware besmet was geraakt. Via de malware werden inloggegevens gestolen die toegang gaven tot het Slack-platform van Nikkei, dat uitgever van The Nikkei is, de grootste financiële krant ter wereld. Volgens de uitgever heeft de krant zo'n drie miljoen abonnees. Slack is een populair zakelijk chatplatform.
Via de gestolen inloggegevens kon er op de Slack-omgeving worden ingelogd en werden de gegevens van meer dan 17.300 personen gestolen die zich voor het Slack-platform van Nikkei hadden geregistreerd. Het gaat om medewerkers en zakelijke partners. De gestolen data bestaat uit namen, e-mailadressen en chatgeschiedenis. Naar aanleiding van het incident heeft het bedrijf een wachtwoordreset laten uitvoeren en andere maatregelen genomen, aldus een verklaring.
Securitybedrijf Hudson Rock claimt dat de computer van de Nikkei-medewerker in augustus met infostealer-malware besmet raakte. Dergelijke malware is speciaal ontwikkeld om allerlei wachtwoorden en andere inloggegevens van systemen te stelen. Het securitybedrijf meldt niet hoe de infectie zich kon voordoen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.