Medewerkers RTV Noord konden door cyberaanval systemen niet meer in

De cyberaanval waardoor RTV Noord gisteren werd getroffen zorgde ervoor dat medewerkers systemen niet meer in konden, zo heeft de omroep laten weten. Die zegt nog steeds last van de cyberaanval te hebben, maar heeft de nieuwsvoorziening via de website en app weer opgestart. Om wat voor soort aanval het precies gaat en hoe die mogelijk was heeft de omroep niet laten weten.

"Donderdagochtend ontdekten medewerkers van radioshow De Ochtendploeg dat ze niet meer in de systemen konden die nodig zijn om uit te zenden. Al snel bleek dat RTV Noord slachtoffer was van onbekende hackers", zo stelt de omroep in een update over het incident. De aanvallers plaatsten een bericht op de server van RTV Noord. Over de inhoud daarvan doet de omroep geen mededelingen.

Verder stelt RT Noord dat met behulp van externe experts "met man en macht" word gewerkt om de omroep draaiende te houden. Het is onduidelijk hoe lang het nog gaat duren voordat RTV Noord weer op volle kracht draait.