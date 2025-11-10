Zuid-Koreaanse SK Telecom ziet kwartaalwinst met 90% dalen na cyberaanval

De Zuid-Koreaanse mobiele provider SK Telecom ziet zijn operationele winst in het derde kwartaal fors dalen door een eerdere cyberaanval. Het waarschuwt aandeelhouders dat de herstelkosten en andere gerelateerde schade tot een 90% lagere operationele winst leidt.

Dit melden lokale media. Het bedrijf realiseerde een operationele winst van 48,4 miljard won (28,8 miljoen euro), ten opzichte van 493 miljard won (293,1 miljoen euro) een jaar eerder. Door de tegenvallende cijfers staakt het bedrijf de uitkering van dividend aan aandeelhouders.

SK Telecom wijt de sterke daling aan compensatie- en herstelkosten na een grootschalige cyberaanval die in april aan het licht kwam. Bij deze aanval lekte gegevens van ongeveer 27 miljoen klanten van SK Telecom uit. De aanvallers bleken met behulp van malware al sinds 2022 toegang te hebben tot systemen van de provider, maar wisten drie jaar lang ongedetecteerd te blijven. Bij de aanval zijn onder meer abonneenummers, authenticatiesleutels, logbestanden met netwerkactiviteit en tekstberichten die op SIM-kaarten zijn opgeslagen gestolen.