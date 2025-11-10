Bank of England: Brits BBP groeit minder dan verwacht door aanval op JLR

Het Britse bruto binnenlands product (BBP) is in het derde kwartaal met 0,2% gestegen. Dit is iets minder dan de 0,3% groei die door de Bank of England werd verwacht. De bank wijt de tegenvallende cijfers onder meer aan de eerdere cyberaanval op Jaguar Land Rover.
De Britse autofabrikant is in september 2025 getroffen door een cyberaanval. De aanval legde de productie van het bedrijf voor zo'n vijf weken stil. De schade bedraagt naar schatting 1,9 miljard pond, omgerekend bijna 2,2 miljard euro. Naast Jaguar Land Rover zelf had ook de toeleveringsketen veel last van de productieonderbrekingen. Om de impact te beperken gaf de Britse overheid de autofabrikant eind september een lening van omgerekend zo'n 1,7 miljard euro.
Nu blijkt dus dat de cyberaanval en daaruit voortvloeiende problemen ook de Britse economie als geheel schaden. De Bank of England schrijft de tegenvallende cijfers toe aan de cyberaanval op Jaguar Land Rover en tegenvallende export naar de Verenigde Staten (VS). De bank verwacht dat het Britse BBP in het vierde kwartaal weer herstelt tot 0,3%.
