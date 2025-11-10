The Washington Post getroffen door aanval op E-Business Suite van Oracle

The Washington Post is getroffen door een cyberaanval op de E-Business Suite van Oracle, meldt de Amerikaanse krant in een verklaring. De impact van de aanval is onduidelijk. Oracle E-Business Suite is software voor Enterprise Resource Planning (ERP) en kan dan ook gevoelige informatie over bedrijven omvatten.

Oracle waarschuwde begin oktober dat klanten die gebruik maken van E-Business Suite worden afgeperst. Google meldde eerder al dat naar schatting meer dan 100 bedrijven door de aanval op Oracle E-Business Suite zijn getroffen.

In een verklaring aan Reuters meldt The Washington Post nu getroffen te zijn door 'de aanval op het Oracle E-Business Suite-platform'. Het deelt daarbij geen details, waardoor onder meer onduidelijk is welke informatie is gestolen.

De aanval lijkt het werk te zijn van de ransomwaregroep Cl0p, die claimt via een lek (CVE-2025-61882) in Oracle E-Business Suite gegevens van bedrijven te hebben buitgemaakt. De groep probeert deze klanten af te persen en dreigt gevoelige informatie openbaar te maken.