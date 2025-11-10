Microsoft vernieuwt Quick Machine Recovery en Smart App Control in Windows 11-preview

Microsoft test in zijn nieuwste Windows 11 Insider Preview onder meer een snellere versie van Quick Machine Recovery (QMR). Ook is Smart App Control (SAC) vernieuwd, waardoor gebruikers deze kunnen in- of uitschakelen zonder Windows opnieuw te hoeven installeren.
QMR is een tool die IT-beheerders de mogelijkheid biedt opstartproblemen van Windows 11-systemen op afstand op te lossen. Indien een systeem niet kan opstarten, wordt de Windows Recovery Environment (WinRE) geladen en QMR gestart. De tool verstuurt vervolgens via internet informatie over het probleem naar Microsoft. IT-beheerders kunnen vervolgens eventuele problematische updates op afstand verwijderen en instellingen aanpassen om het opstartprobleem te verhelpen.
De vernieuwde versie van QMR voert voortaan een enkelvoudige scan uit voor het detecteren van opstartproblemen, in plaats van scans herhaaldelijk uit te voeren. "Als er niet meteen een oplossing beschikbaar is, hoef je niet te wachten; QMR wijst je snel naar de meest geschikte herstelopties om je weer aan de slag te krijgen", meldt Microsoft.
Daarnaast vernieuwt Microsoft dus SAC, een security functionaliteit in Windows 11 die niet-vertrouwde en mogelijk schadelijke apps op procesniveau blokkeert. Deze optie kan voortaan in de instellingen van Windows 11 worden in- of uitgeschakeld. Voorheen was dit alleen mogelijk tijdens de installatie van Windows 11, waardoor het in- of uitschakelen van SAC een schone installatie van het besturingssysteem vereiste.
