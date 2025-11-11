Nieuws
Europese Commissie wil AVG aanpassen en meer ruimte voor AI-ontwikkeling

dinsdag 11 november 2025, 11:20 door Redactie, 3 reacties

De Europese Commissie wil de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aanpassen, blijkt uit conceptdocumenten die in handen zijn van POLITICO. Dit moet meer ruimte bieden voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) binnen de Europese Unie (EU).

De wijzigingen die in de conceptdocumenten worden voorgesteld bieden AI-bedrijven meer ruimte voor het verwerken van persoonsgegevens voor het trainen van AI. Het gaat onder meer om religie, politieke overtuiging, etniciteit of gezondheidsinformatie. Ook wil de Europese Commissie de definitie van persoonsgegevens herzien en de regels rondom gepseudonimiseerde data versoepelen. Het voorstel omvat daarnaast aanpassingen rondom cookiebanners, waarbij website-eigenaren en app-ontwikkelaars meer juridische grondslagen krijgen voor het volgen van gebruikers zonder expliciete toestemming.

Tegen de plannen is weerstand, zowel vanuit privacy activisten als wetgevers. Zo uit Max Schrems, oprichter van de Oostenrijkse privacyorganisatie Noyb, felle kritiek op de plannen. Hij noemt de voorgestelde wijzigingen 'extreem' en 'zeer slecht opgesteld'.

"Het ontwerp prikt duizend kleine gaatjes in de wet, waardoor deze voor de meeste gevallen onbruikbaar wordt. We zien nu al nauwelijks handhaving van privacywetten. Met deze wijzigingen zouden we veel zaken die we nu winnen, waarschijnlijk verliezen of tegen nog complexere procedures aanlopen", waarschuwt Schrems.

Ook vanuit EU-lidstaten en het Europees Parlement is er weerstand. Zo verzetten Estland, Frankrijk, Oostenrijk en Slovenië zich tegen de aanpassingen aan de AVG. Er is echter verdeeldheid; Duitsland is juist voorstander van de aanpassingen en stelt dat deze de ontwikkeling van AI kunnen ondersteunen. Ook de Finse Europarlementariër Aura Salla is voorstander en stelt dat de aanpassingen duidelijkheid kunnen geven aan AI-bedrijven.

Vandaag, 11:49 door Anoniem
De AVG moet juist strenger worden met oa. minder uitzonderingen, niet afgezwakt omdat BigTech daar voor lobby't bij de EC.
Idem voor het europees delen van patientgegeven, en deze makkelijk beschikbaar maken aan BigPharma.
Gewoon allemaal niet doen.

Bescherrm en geef burgers meer controle over hun persoons- en patientgegevens. Niet minder.
Niet alles hoeft vercommercialiseerd te worden.
Vandaag, 11:51 door Anoniem
Aan de ene kant als gekken wapens kopen om Poetin en de Chinezen buiten de deur te houden, maar aan de andere kant de maatschappij zo snel mogelijk voor willen bereiden op dergelijke dictaturen.

Bestaat er in Brussel nog wel zoiets als langetermijnbeleid of besef, laat staan eerbied, van in consituties benoemde burgervrijheden?

Of is dat allemaal teveel lettergrepen?

Kan ik misschien beter gelijk een cursus Hongaars gaan volgen?

Of Servisch?

(Lult wat gemakkelijker als die ook nog onverwachts aan de deur komen kloppen.)
Vandaag, 11:58 door Named
Alles zal wijken in de naam van "vooruitgang en ontwikkeling"!

Dus de bescherming die we eindelijk hebben word nu al weer door de blender gehaald...
Zonde van het weggegooide geld en moeite, schadelijk voor de burgers en juridisch mijnenveld voor bedrijven.
Vind je het gek dat we nu achterlopen qua ontwikkeling?
