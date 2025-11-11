Europese Commissie wil AVG aanpassen en meer ruimte voor AI-ontwikkeling

De Europese Commissie wil de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aanpassen, blijkt uit conceptdocumenten die in handen zijn van POLITICO. Dit moet meer ruimte bieden voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) binnen de Europese Unie (EU).

De wijzigingen die in de conceptdocumenten worden voorgesteld bieden AI-bedrijven meer ruimte voor het verwerken van persoonsgegevens voor het trainen van AI. Het gaat onder meer om religie, politieke overtuiging, etniciteit of gezondheidsinformatie. Ook wil de Europese Commissie de definitie van persoonsgegevens herzien en de regels rondom gepseudonimiseerde data versoepelen. Het voorstel omvat daarnaast aanpassingen rondom cookiebanners, waarbij website-eigenaren en app-ontwikkelaars meer juridische grondslagen krijgen voor het volgen van gebruikers zonder expliciete toestemming.

Tegen de plannen is weerstand, zowel vanuit privacy activisten als wetgevers. Zo uit Max Schrems, oprichter van de Oostenrijkse privacyorganisatie Noyb, felle kritiek op de plannen. Hij noemt de voorgestelde wijzigingen 'extreem' en 'zeer slecht opgesteld'.

"Het ontwerp prikt duizend kleine gaatjes in de wet, waardoor deze voor de meeste gevallen onbruikbaar wordt. We zien nu al nauwelijks handhaving van privacywetten. Met deze wijzigingen zouden we veel zaken die we nu winnen, waarschijnlijk verliezen of tegen nog complexere procedures aanlopen", waarschuwt Schrems.

Ook vanuit EU-lidstaten en het Europees Parlement is er weerstand. Zo verzetten Estland, Frankrijk, Oostenrijk en Slovenië zich tegen de aanpassingen aan de AVG. Er is echter verdeeldheid; Duitsland is juist voorstander van de aanpassingen en stelt dat deze de ontwikkeling van AI kunnen ondersteunen. Ook de Finse Europarlementariër Aura Salla is voorstander en stelt dat de aanpassingen duidelijkheid kunnen geven aan AI-bedrijven.