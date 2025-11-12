Nieuws
image

Patch Tuesday: Microsoft dicht actief uitgebuit lek en diverse kritieke kwetsbaarheden

woensdag 12 november 2025, 13:46 door Redactie, 1 reacties

Microsoft verhelpt deze maand meerdere beveiligingslekken, waaronder één kwetsbaarheid die actief wordt misbruikt. Het gaat om een kwetsbaarheid in Windows-kernel (CVE-2025-62215), dat aanvallers de mogelijkheid geeft rechten te verhogen. De ernst van het lek is beoordeeld met een CVSS-score van 7,8.

Daarnaast heeft Microsoft verschillende kritieke kwetsbaarheden gedicht. Het gaat onder meer om een heap-based buffer overflow in de Microsoft Graphics Component (CVE-2025-60724), CVSS-score 9,8, die kwaadwillenden de mogelijkheid geeft code uit te voeren via het netwerk. Daarnaast is een ontbrekende autorisatie in Nuance PowerScribe 360 (CVE-2025-30398), CVSS-score 8,1, aangepakt, die aanvallers in staat stelde informatie te stelen via API-calls.

Een zogeheten use-after-free-fout in Microsoft Office-applicaties (CVE-2025-62199), CVSS-score 7,8, stelde aanvallers in staat lokaal code uit te voeren op een kwetsbaar werkstation. Ook is een use-after-free-fout in de Windows DirectX Graphics Kernel (CVE-2025-60716), CVSS-score 7,0, gedicht, die het mogelijk maakte rechten te verhogen. Tot slot dicht Microsoft een lek in Visual Studio, waarmee kwaadwillenden lokaal code kunnen uitvoeren (CVE-2025-62214), CVSS-score 6,7.

Andere belangrijke beveiligingslekken die zijn gedicht:

  • CVE-2025-59512 – Maakt het ophogen van rechten mogelijk in het Customer Experience Improvement Program
  • CVE-2025-60705 – Maakt het ophogen van rechten mogelijk in de Windows CSC-service
  • CVE-2025-60719 – Maakt het ophogen van rechten mogelijk in de Windows-hulpfunctiedriver voor WinSock
  • CVE-2025-62217 – Maakt het ophogen van rechten mogelijk in de Windows-hulpfunctiedriver voor WinSock
  • CVE-2025-62213 – Maakt het ophogen van rechten mogelijk in de Windows-hulpfunctiedriver voor WinSock

Een overzicht van alle verholpen kwetsbaarheden is hier te vinden.

Reacties (1)
Reageer met quote
Vandaag, 13:57 door Anoniem
Maakt het ophogen van rechten mogelijk in het Customer Experience Improvement Program
Meer een Authorized Attacker Experience Improvement Program dus in dit geval, het is in ieder geval niet de klant die het een verbeterde ervaring zal vinden. De term "athorized attacker" gebruikt Microsoft zelf in de omschrijving van de CVE.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure