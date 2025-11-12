WhatsApp op weg naar strengere EU-toezichtregels onder de Digital Services Act (DSA)

De Europese Commissie is van plan de open kanalen van WhatsApp, onderdeel van Meta, als 'zeer groot online platform' te classificeren onder de Digital Services Act (DSA). Dit zou betekenen dat ze aan strengere regels op het gebied van contentmoderatie moet gaan voldoen. Kanalen zijn open feeds die gelieerd zijn aan nieuwsorganisaties of publieke figuren, en vergelijkbaar zijn met sociale media.
Bloomberg meldt dat de Europese Commissie Meta via een brief heeft geïnformeerd. Het is onduidelijk wanneer het besluit door de commissie officieel openbaar wordt gemaakt. Facebook en Instagram, eveneens onderdeel van Meta, vallen al langer onder deze classificatie en moeten daardoor nu al aan de strengere regels voldoen.
Onder de DSA worden platforms met meer dan 45 miljoen maandelijkse gebruikers binnen de EU aangemerkt als 'zeer grote online platforms'. Deze platforms moeten onder meer risicobeoordelingen uitvoeren op de verspreiding van illegale en schadelijke content, en een strategie ontwikkelen voor de aanpak hiervan. WhatsApp maakte in februari bekend eind 2024 zo'n 46,8 miljoen maandelijkse gebruikers in de EU te tellen.
