Grote vraag naar AI leidt tot tekorten aan harde schijven en prijsstijgingen

donderdag 13 november 2025, 09:31 door Redactie, 3 reacties

De vraag naar kunstmatige intelligentie (AI) is dusdanig groot dat hardwareleveranciers de productie niet kunnen bijbenen. De enorme behoefte aan rekenkracht en dataverwerking leidt tot tekorten aan harde schijven, lange levertijden en oplopende kosten. Volgens DigiTimes moeten organisaties die nu harde schijven voor datacenters willen aanschaffen rekening houden met levertijden tot wel twee jaar.

De schaarste wordt veroorzaakt door de massale investeringen van hyperscalers zoals Google, Amazon en Microsoft die steeds meer opslagcapaciteit nodig hebben voor hun AI infrastructuren.

Om de tekorten aan conventionele harde schijven te omzeilen stappen steeds meer hyperscalers over op QLC NAND gebaseerde SSD's, waaraan inmiddels dus ook tekorten ontstaan. Zo meldt DigiTimes dat de productiecapaciteit van sommige NAND-leveranciers voor 2026 inmiddels volledig is volgeboekt.

Op langere termijn kan de groeiende vraag naar QLC zich vertalen in hogere prijzen voor SSD's gericht op consumenten. Deze SSD's maken gebruik van hetzelfde type QLC-NAND-geheugen en een stijgende vraag in de datacentersector drijft de prijzen in de hele markt op. Zo zou SanDisk inmiddels prijsverhogingen van circa 50% hebben doorgevoerd, aldus DigiTimes.

Reacties (3)
Vandaag, 09:42 door Anoniem
Gewoon verbieden, Dat is waar de overheid toch goed in is.
Vandaag, 09:55 door Anoniem
En maar mekkeren dat de consument zo veel water en stroom gebruikt.
Vandaag, 10:13 door Named
Ik kan niet wachten tot AI "toch niet helemaal de toekomst" blijkt te zijn dat iedereen nu aanneemt dat het is...

Die gigantische energie slurpende AI-fabrieken zijn hard bezig met DDoS aanvallen op websites.
De prijzen van GPU's en opslag rijzen nu de pan uit, en elektriciteit word ook steeds duurder.
En bedrijven stoppen deze rotzooi in alles wat ze maar kunnen bedenken zonder er bij stil te staan of dat wel goed werkt.
En het resultaat lijkt heel erg te vertrouwen maar zit er vaak naast, dit gaat geheid een keer heel goed mis.
