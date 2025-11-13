Oplichters proberen cryptovaluta te stelen door zich voor te doen als de Australische politie

Aanvallers doen zich voor als de Australische politie in een poging cryptovaluta te stelen, waarschuwt het Australian Cyber Security Centre (ACSC). Zij dienen met behulp van gestolen informatie valse rapporten in bij ReportCyber, een Australische tool voor het melden van cybercriminaliteit. Met officiële referentienummers uit deze tool benaderen zij vervolgens slachtoffers in een poging hen op te lichten.

Als voorbeeld noemt het ACSC een oplichtingspoging waarbij het slachtoffer telefonisch is benaderd door cybercriminelen die zich voordeden als de Australische federale politie. Zij gaven aan dat het slachtoffer in verband is gebracht met een datalek gerelateerd aan cryptovaluta. Daarbij werd dus een officieel referentienummer gedeeld dat is aangemaakt via ReportCyber. De scammer vroeg het slachtoffer zelf de status van dit rapport te controleren door zijn of haar e-mailadres in te voeren, met als doel zijn verhaal geloofwaardiger te maken.

Aan het einde van dit telefoongesprek is door de oplichter gemeld dat een tweede persoon met het slachtoffer contact zou opnemen. Deze tweede beller probeerde het slachtoffer vervolgens te overtuigen geld uit zijn cryptowallet over te maken naar een 'cold storage'-account. In dit stadium kreeg het slachtoffer argwaan en beëindigde het telefoongesprek.

Het ACSC roept Australiërs op waakzaam te zijn voor dergelijke oplichtingspogingen en zich ervan bewust te zijn dat gestolen informatie gebruikt kan worden voor oplichting. Ook benadrukt het dat de Australische politie en andere opsporingsinstanties nooit zullen vragen om geld of cryptovaluta over te maken, toegang proberen te krijgen tot cryptowallets of bankaccounts en nooit persoonlijke informatie als wachtwoorden en bankgegevens vragen.