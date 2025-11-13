Voormalig Europarlementariër Breyer waarschuwt voor aangepast voorstel over Chat Control

Digitale rechtenexpert en voormalig Europarlementariër dr. Patrick Breyer waarschuwt voor een vernieuwde versie van het EU-plan voor verplichte chatcontrole, ook bekend als Chat Control. Via een omweg wordt volgens hem geprobeerd Chat Control, dat op veel weerstand is gestuit, in aangepaste vorm alsnog erdoor te drukken.

“Dit is politieke misleiding van de hoogste orde”, waarschuwt Breyer. “Na luid protest zeiden meerdere lidstaten, waaronder Duitsland, Nederland, Polen en Oostenrijk, ‘nee’ tegen willekeurige chatcontrole. Nu komt het via de achterdeur terug – vermomd, gevaarlijker en omvangrijker dan ooit. Het publiek wordt voor de gek gehouden.”

Al langer wordt geprobeerd Chat Control in te voeren, dat moet helpen de verspreiding van kindermisbruikmateriaal (CSAM) tegen te gaan. Eerdere versies zijn echter telkens niet aangenomen. Het voorstel leidt tot verdeeldheid in de Europese Unie (EU). Onder meer Duitsland, Polen, Tsjechië, Luxemburg, Finland, Oostenrijk, Estland en Nederland hebben zich eerder krachtig verzet tegen willekeurige massascans.

Deze week is een aangepaste versie van het wetsvoorstel besproken in een besloten EU-werkgroep. In tegenstelling tot eerdere expliciete verplichtingen tot het scannen van chatverkeer bevat het nieuwe voorstel de bepaling dat e-mail-, chat- en berichtendiensten 'alle passende maatregelen nemen om risico’s te beperken'. Breyer waarschuwt dat dit alsnog de deur opent voor verplichte scans van alle privéberichten.

De chatcontrole gaat in de praktijk verder dan het scannen van foto's, video en links, stelt Breyer. Algoritmes en AI mogen volgens het voorstel ook privéchatteksten en metadata van burgers analyseren op verdachte trefwoorden en signalen. De oud-Europarlementariër waarschuwt dat geen enkel AI echter betrouwbaar onderscheid kan maken tussen bijvoorbeeld flirten, sarcasme en ‘criminele grooming’. Breyer spreekt van een digitale heksenjacht.

Daarnaast zijn twee andere maatregelen onderdeel van het nieuwe voorstel. Zo omvat het voorstel een verplichte identificatie voor minderjarigen, bijvoorbeeld voor het openen van een e-mail- of messengeraccount. “Dit is feitelijk het einde van anonimiteit - een ramp voor klokkenluiders, journalisten, activisten en hulpzoekenden die vertrouwen op de bescherming van anonimiteit”, aldus Breyer.

Ook krijgen jongeren onder de 16 jaar een algeheel verbod op apps met chatfuncties opgelegd. Denk daarbij aan apps als WhatsApp en Instagram, maar ook aan veel online games.

Breyer roept tegenstanders van eerdere voorstellen omtrent Chat Control stand te houden en ook het nieuwe voorstel te blokkeren.

Breyer pleit voor vier aanpassingen aan het huidige voorstel: