The New York Times wil inzage in twintig miljoen gesprekken van ChatGPT-gebruikers

The New York Times wil volgens OpenAI inzage in twintig miljoen gesprekken van ChatGPT-gebruikers. Het wil hierin op zoek naar bewijsmateriaal dat gebruikers via ChatGPT de betaalmuur van The New York Times hebben omzeild. OpenAI wil hieraan geen gehoor geven.

OpenAI en het Amerikaanse dagblad zijn al langer in een juridisch conflict verwikkeld. Zo wilde The New York Times via de rechter OpenAI eerder dwingen gebruikers niet meer de mogelijkheid te bieden om chatverkeer te verwijderen. Daarnaast vroeg het toegang tot 1,4 miljard gesprekken van ChatGPT-gebruikers. In beide gevallen ging de rechter niet mee met de eisen van The New York Times.

Nu eist de Amerikaanse krant volgens OpenAI opnieuw via de rechter toegang tot chatverkeer van ChatGPT-gebruikers. In dit geval gaat het om twintig miljoen gesprekken met ChatGPT. OpenAI zegt hieraan met het oog op de privacy van haar gebruikers geen gehoor te willen geven. Het spreekt van een 'basisloze rechtszaak' en stelt dat het verzoek in strijd is met privacybescherming en beveiligingspraktijken.

OpenAI stelt The New York Times diverse alternatieven te hebben aangeboden die de privacy van gebruikers beter waarborgen. Als voorbeeld noemt het AI-bedrijf het gericht doorzoeken van chatverkeer op specifieke passages uit teksten van het Amerikaanse mediabedrijf, zodat berichten gerichter kunnen worden overhandigd. The New York Times zou hiermee echter geen genoegen nemen.

De twintig miljoen gesprekken die The New York Times opvraagt, zijn willekeurig geselecteerd en stammen uit de periode december 2022 tot en met november 2024. Het bedrijf benadrukt dat de rechtszaak niet van invloed is op chatverkeer van ChatGPT Enterprise-, ChatGPT Edu-, ChatGPT Business- of API-gebruikers.