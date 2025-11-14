Apple neemt datadeling met AI-bedrijven expliciet op in vernieuwde richtlijnen voor appreviews

Apple presenteert nieuwe richtlijnen voor appreviews. Hierin is onder meer vastgelegd dat ontwikkelaars de expliciete toestemming van gebruikers nodig hebben voor het delen van hun persoonlijke data met externe AI-bedrijven. Nieuw is de verplichting overigens niet. Zo verplicht de zogeheten App Review Guidelines van Apple ontwikkelaars al langer toestemming te vragen aan gebruikers voor het gebruik, versturen of delen van persoonlijke gegevens. Nu specificeert Apple expliciet dat deze regel van toepassing is op AI-bedrijven.

Daarnaast voert Apple ook andere wijzigingen door aan de richtlijnen. Zo moeten appmakers gebruikers een manier bieden voor het identificeren van content die de leeftijdsbeoordeling van de app overschrijdt en vallen HTML5- en JavaScript-miniapps en -minigames voortaan expliciet onder de richtlijnen.