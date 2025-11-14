Apple neemt datadeling met AI-bedrijven expliciet op in vernieuwde richtlijnen voor appreviews

Apple presenteert nieuwe richtlijnen voor appreviews. Hierin is onder meer vastgelegd dat ontwikkelaars de expliciete toestemming van gebruikers nodig hebben voor het delen van hun persoonlijke data met externe AI-bedrijven. Nieuw is de verplichting overigens niet. Zo verplicht de zogeheten App Review Guidelines van Apple ontwikkelaars al langer toestemming te vragen aan gebruikers voor het gebruik, versturen of delen van persoonlijke gegevens. Nu specificeert Apple expliciet dat deze regel van toepassing is op AI-bedrijven.
Daarnaast voert Apple ook andere wijzigingen door aan de richtlijnen. Zo moeten appmakers gebruikers een manier bieden voor het identificeren van content die de leeftijdsbeoordeling van de app overschrijdt en vallen HTML5- en JavaScript-miniapps en -minigames voortaan expliciet onder de richtlijnen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.